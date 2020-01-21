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"الشريهي" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة 15

رفع خالد بن عبدالله الشريهي، خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر، بترقيته للمرتبة الـ15.

وأعرب "الشريهي" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة من قبل القيادة الحكيمة، والتي ستكون حافزًا له على بذل المزيد من الجهد في خدمة هذا الوطن الغالي.

وقدّم بالغ شكره وتقديره لوزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، على هذه الترقية، داعيًا المولى الكريم أن تكون له عونًا على الطاعة وأداء واجباته العملية على أكمل وجه، وأن يكون على الدوام عند حسن الظن به.

خالد بن عبدالله الشريهي

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الشريهي" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة 15
سبق

رفع خالد بن عبدالله الشريهي، خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر، بترقيته للمرتبة الـ15.

وأعرب "الشريهي" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة من قبل القيادة الحكيمة، والتي ستكون حافزًا له على بذل المزيد من الجهد في خدمة هذا الوطن الغالي.

وقدّم بالغ شكره وتقديره لوزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، على هذه الترقية، داعيًا المولى الكريم أن تكون له عونًا على الطاعة وأداء واجباته العملية على أكمل وجه، وأن يكون على الدوام عند حسن الظن به.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
04:41 PM

"الشريهي" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة 15

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع خالد بن عبدالله الشريهي، خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر، بترقيته للمرتبة الـ15.

وأعرب "الشريهي" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة من قبل القيادة الحكيمة، والتي ستكون حافزًا له على بذل المزيد من الجهد في خدمة هذا الوطن الغالي.

وقدّم بالغ شكره وتقديره لوزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، على هذه الترقية، داعيًا المولى الكريم أن تكون له عونًا على الطاعة وأداء واجباته العملية على أكمل وجه، وأن يكون على الدوام عند حسن الظن به.

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