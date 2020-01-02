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"غصن" ينأى بأسرته عن عملية هروبه: فعلتها وحدي

نفى ضلوع أفرادها بأي دور

ذكر الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن، اليوم (الخميس)، أنه "دبر وحده هروبه من اليابان حيث يلاحق في جرائم مالية، إلى لبنان"، نافياً أي ضلوع لعائلته.

وقال غصن في بيان مقتضب أوردته "فرانس 24": "إن المزاعم الواردة في وسائل الإعلام بأن زوجتي كارول وأفراداً آخرين من عائلتي لعبوا دوراً في رحيلي من اليابان خاطئة وكاذبة".

وأضاف: "أنا وحدي دبرت مغادرتي. عائلتي لم تلعب أي دور".

وكان "غصن" اللبناني الفرنسي البرازيلي قد وصل إلى لبنان الاثنين الماضي، لكن مقر إقامته يبقى مجهولاً.

ولم تتضح ظروف هروبه المفاجئ من اليابان حيث كان في الإقامة الجبرية ويحظر عليه مغادرة البلاد في انتظار محاكمته.

ويشتبه بأن "غصن" استقل في فراره طائرة خاصة أقلعت من مطار كنساي بغرب اليابان.

كارلوس غصن

الرئيسية/ أخبار العالم

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"غصن" ينأى بأسرته عن عملية هروبه: فعلتها وحدي
سبق

ذكر الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن، اليوم (الخميس)، أنه "دبر وحده هروبه من اليابان حيث يلاحق في جرائم مالية، إلى لبنان"، نافياً أي ضلوع لعائلته.

وقال غصن في بيان مقتضب أوردته "فرانس 24": "إن المزاعم الواردة في وسائل الإعلام بأن زوجتي كارول وأفراداً آخرين من عائلتي لعبوا دوراً في رحيلي من اليابان خاطئة وكاذبة".

وأضاف: "أنا وحدي دبرت مغادرتي. عائلتي لم تلعب أي دور".

وكان "غصن" اللبناني الفرنسي البرازيلي قد وصل إلى لبنان الاثنين الماضي، لكن مقر إقامته يبقى مجهولاً.

ولم تتضح ظروف هروبه المفاجئ من اليابان حيث كان في الإقامة الجبرية ويحظر عليه مغادرة البلاد في انتظار محاكمته.

ويشتبه بأن "غصن" استقل في فراره طائرة خاصة أقلعت من مطار كنساي بغرب اليابان.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
09:53 PM

"غصن" ينأى بأسرته عن عملية هروبه: فعلتها وحدي

نفى ضلوع أفرادها بأي دور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,859

ذكر الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن، اليوم (الخميس)، أنه "دبر وحده هروبه من اليابان حيث يلاحق في جرائم مالية، إلى لبنان"، نافياً أي ضلوع لعائلته.

وقال غصن في بيان مقتضب أوردته "فرانس 24": "إن المزاعم الواردة في وسائل الإعلام بأن زوجتي كارول وأفراداً آخرين من عائلتي لعبوا دوراً في رحيلي من اليابان خاطئة وكاذبة".

وأضاف: "أنا وحدي دبرت مغادرتي. عائلتي لم تلعب أي دور".

وكان "غصن" اللبناني الفرنسي البرازيلي قد وصل إلى لبنان الاثنين الماضي، لكن مقر إقامته يبقى مجهولاً.

ولم تتضح ظروف هروبه المفاجئ من اليابان حيث كان في الإقامة الجبرية ويحظر عليه مغادرة البلاد في انتظار محاكمته.

ويشتبه بأن "غصن" استقل في فراره طائرة خاصة أقلعت من مطار كنساي بغرب اليابان.

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