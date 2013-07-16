الاتحاد الأوروبي يقر سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا

ردًا على مواصلة أنقرة التنقيب غير الشرعي بالمياه الإقليمية القبرصية

أقر الاتحاد الأوروبي الاثنين سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا ردًا على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية على الرغم من التحذيرات بوقفها، حسب ما أفادت مصادر أوروبية لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ 28 عقد في بروكسل "تم إقرار إجراءات بحق تركيا وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأفادت مصادر أوروبية عدة بأن العقوبة الأكبر هي اقتطاع 145،8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تُعطى لتركيا خلال العام 2020. كما طلب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا حسب ما أفادت مصادر أوروبية عدة.

وقرر الاتحاد الأوروبي أيضًا تقليص حواره العالي المستوى مع تركيا من دون قطعه، حيث قال دبلوماسي أوروبي رفيع في هذا الإطار "من غير المستبعد إقرار عقوبات هادفة لاحقًا".

وكان قادة الاتحاد الأوروبي هددوا في نهاية يونيو الماضي بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب "غير الشرعية"، إلا أن عمليات التنقيب هذه تواصلت على الرغم من التحذيرات الأوروبية وبات الوضع "غير مقبول" حسب هذا الدبلوماسي.

والمعروف أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة وأعلنت فيه "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليًا.