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"أرامكو" تدشن رسميًّا صندوق رأس المال الاستثماري "Prosperity7" بقيمة مليار ريال

تيمنًا بأول بئر نفط اكتُشفت في السعودية

أعلنت أرامكو السعودية إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري (Prosperity7) برأس مال يبلغ مليار دولار.

أُنشئ الصندوق قبل أكثر من عام، وتم تدشينه رسميًّا اليوم خلال كلمة ألقاها كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية، أحمد الخويطر، في مؤتمر LEAP 22 الذي تجري فعالياته في الرياض.

تم تصميم الصندوق ليكون عالميًّا برؤية بعيدة المدى، تهدف لدعم تطوير جيل تقنيات المستقبل، وأنماط الأعمال الجديدة، التي تحدث تأثيرًا إيجابيًّا على أوسع نطاق.

وقال الخويطر: "تتمتع أرامكو السعودية بموارد هائلة، وتشمل أعمالها العديد من القطاعات الاقتصادية على النطاقين المحلي والعالمي؛ وهو ما يمكِّن الشركة أن تكون شريكًا مثاليًّا للشركات الناشئة من خلال صندوق (Prosperity7) الذي يمنح الشركات فرصة لا تضاهى لتعزيز التوسع والتأثير".

ويدعم صندوق (Prosperity7) رواد الأعمال المتميزين من خلال بناء شراكات تطمح لإيجاد الحلول المثلى لأكثر التحديات الملحة في العالم. كما يدعم بناء الشراكات طويلة الأجل، وتوفير التوجيه المناسب، وإعطاء المجال للوصول لشبكة من الشركات مع رواد الأعمال، والمستثمرين في رأس المال، والخبراء في جميع أنحاء العالم.

ويهدف الصندوق لتوجيه استثماراته نحو الشركات ذات الريادة في مختلف المجالات والقطاعات التي تمتلك ابتكارات وتقنيات وحلولاً قابلة للتوسع والتغيير. وتشمل الاستثمارات شركات ناشئة في العديد من القطاعات في مراحلها المبكرة، منها تقنيات (البلوكتشين) والتقنيات المالية والصناعية، والرعاية الصحية، وحلول التعليم.

ويقع المقر الرئيس للصندوق في الظهران، مع فروع في: بالو ألتو، ونيويورك، وبكين، وشنغهاي. وتم تسميته (Prosperity7) تيمنًا بأول بئر نفط اكتُشفت في السعودية، التي تحمل اسم (بئر الخير)، وهي البئر رقم 7. وسيعمل صندوق (Prosperity7) على استلهام الإرث الذي أرساه المستكشفون الأوائل في تحويل الأفكار الكبيرة إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع.

أرامكو صندوق رأس المال الاستثماري

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"أرامكو" تدشن رسميًّا صندوق رأس المال الاستثماري "Prosperity7" بقيمة مليار ريال
سبق

أعلنت أرامكو السعودية إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري (Prosperity7) برأس مال يبلغ مليار دولار.

أُنشئ الصندوق قبل أكثر من عام، وتم تدشينه رسميًّا اليوم خلال كلمة ألقاها كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية، أحمد الخويطر، في مؤتمر LEAP 22 الذي تجري فعالياته في الرياض.

تم تصميم الصندوق ليكون عالميًّا برؤية بعيدة المدى، تهدف لدعم تطوير جيل تقنيات المستقبل، وأنماط الأعمال الجديدة، التي تحدث تأثيرًا إيجابيًّا على أوسع نطاق.

وقال الخويطر: "تتمتع أرامكو السعودية بموارد هائلة، وتشمل أعمالها العديد من القطاعات الاقتصادية على النطاقين المحلي والعالمي؛ وهو ما يمكِّن الشركة أن تكون شريكًا مثاليًّا للشركات الناشئة من خلال صندوق (Prosperity7) الذي يمنح الشركات فرصة لا تضاهى لتعزيز التوسع والتأثير".

ويدعم صندوق (Prosperity7) رواد الأعمال المتميزين من خلال بناء شراكات تطمح لإيجاد الحلول المثلى لأكثر التحديات الملحة في العالم. كما يدعم بناء الشراكات طويلة الأجل، وتوفير التوجيه المناسب، وإعطاء المجال للوصول لشبكة من الشركات مع رواد الأعمال، والمستثمرين في رأس المال، والخبراء في جميع أنحاء العالم.

ويهدف الصندوق لتوجيه استثماراته نحو الشركات ذات الريادة في مختلف المجالات والقطاعات التي تمتلك ابتكارات وتقنيات وحلولاً قابلة للتوسع والتغيير. وتشمل الاستثمارات شركات ناشئة في العديد من القطاعات في مراحلها المبكرة، منها تقنيات (البلوكتشين) والتقنيات المالية والصناعية، والرعاية الصحية، وحلول التعليم.

ويقع المقر الرئيس للصندوق في الظهران، مع فروع في: بالو ألتو، ونيويورك، وبكين، وشنغهاي. وتم تسميته (Prosperity7) تيمنًا بأول بئر نفط اكتُشفت في السعودية، التي تحمل اسم (بئر الخير)، وهي البئر رقم 7. وسيعمل صندوق (Prosperity7) على استلهام الإرث الذي أرساه المستكشفون الأوائل في تحويل الأفكار الكبيرة إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
09:26 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
11:54 PM

"أرامكو" تدشن رسميًّا صندوق رأس المال الاستثماري "Prosperity7" بقيمة مليار ريال

تيمنًا بأول بئر نفط اكتُشفت في السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أرامكو السعودية إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري (Prosperity7) برأس مال يبلغ مليار دولار.

أُنشئ الصندوق قبل أكثر من عام، وتم تدشينه رسميًّا اليوم خلال كلمة ألقاها كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية، أحمد الخويطر، في مؤتمر LEAP 22 الذي تجري فعالياته في الرياض.

تم تصميم الصندوق ليكون عالميًّا برؤية بعيدة المدى، تهدف لدعم تطوير جيل تقنيات المستقبل، وأنماط الأعمال الجديدة، التي تحدث تأثيرًا إيجابيًّا على أوسع نطاق.

وقال الخويطر: "تتمتع أرامكو السعودية بموارد هائلة، وتشمل أعمالها العديد من القطاعات الاقتصادية على النطاقين المحلي والعالمي؛ وهو ما يمكِّن الشركة أن تكون شريكًا مثاليًّا للشركات الناشئة من خلال صندوق (Prosperity7) الذي يمنح الشركات فرصة لا تضاهى لتعزيز التوسع والتأثير".

ويدعم صندوق (Prosperity7) رواد الأعمال المتميزين من خلال بناء شراكات تطمح لإيجاد الحلول المثلى لأكثر التحديات الملحة في العالم. كما يدعم بناء الشراكات طويلة الأجل، وتوفير التوجيه المناسب، وإعطاء المجال للوصول لشبكة من الشركات مع رواد الأعمال، والمستثمرين في رأس المال، والخبراء في جميع أنحاء العالم.

ويهدف الصندوق لتوجيه استثماراته نحو الشركات ذات الريادة في مختلف المجالات والقطاعات التي تمتلك ابتكارات وتقنيات وحلولاً قابلة للتوسع والتغيير. وتشمل الاستثمارات شركات ناشئة في العديد من القطاعات في مراحلها المبكرة، منها تقنيات (البلوكتشين) والتقنيات المالية والصناعية، والرعاية الصحية، وحلول التعليم.

ويقع المقر الرئيس للصندوق في الظهران، مع فروع في: بالو ألتو، ونيويورك، وبكين، وشنغهاي. وتم تسميته (Prosperity7) تيمنًا بأول بئر نفط اكتُشفت في السعودية، التي تحمل اسم (بئر الخير)، وهي البئر رقم 7. وسيعمل صندوق (Prosperity7) على استلهام الإرث الذي أرساه المستكشفون الأوائل في تحويل الأفكار الكبيرة إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع.

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