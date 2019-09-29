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"نورة بنت محمد" ترعى ملتقى "تمكين" الأسر والمنشآت الوطنية بالمقاصف المدرسية

الأربعاء المقبل ويهدف لتحقيق أهم أولويات الأمن الغذائي للطلاب حسب الاشتراطات

ترعى حَرَم أمير منطقة الرياض ورئيس اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، يوم الأربعاء المقبل، افتتاح معرض وملتقى "تمكين" للأسر والمنشآت الوطنية الناشئة في المقاصف المدرسية، الذي تنظّمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلةً في إدارة خدمات الطلاب بمقر الابتدائية (٣٨٣) بحي الخزامي.
ويهدف المعرض إلى تحقيق أهم أولويات الأمن الغذائي للطالب/ة حسب الاشتراطات الصحية والأنظمة، وعمل برامج نوعية وتثقيفية بأهمية التغذية المدرسية لأبنائنا وبناتنا الطلاب ومحاولة رفع مستوى الوعي العام.
وقدّم مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، شكره وتقديره لحرم أمير منطقة الرياض؛ لرعايتها وتشريفها الملتقى؛ مشيرًا إلى أن ذلك يعد داعمًا قويًّا لهذه الأسر والمنشآت، وسيدفع بالبرنامج لمراحل متقدمة تضمن نجاحه واستمراريته.
من جهتها، أوضحت مديرة خدمات الطلاب البندري القريني، أن برنامج تمكين هو أحد البرامج التي أطلقتها إدارة التعليم بمنطقة الرياض ضمن خطتها التشغيلية؛ حيث انبثق من مشروع (أسر) الوزاري، الذي يهدف إلى خلق فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات من خلال المقاصف المدرسية؛ بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية، ولا يتعارض مع الجودة في تقديم خدمات التغذية المدرسية.
وأضافت أن البرنامج شَمِلَ ثلاث مسارات؛ حيث يدعم المسار الأول المعاملَ الوطنية للتوريد للمقاصف المدرسية، والمسار الثاني يدعم المنشآت الناشئة المشغّلة للمقاصف المدرسية، والمسار الثالث يدعم الأسر المنتجة المشغلة للمقاصف المدرسية، ويتم الدعم بتدريبهم وتأهيلهم وتمكينهم، وعقد عدة شراكات لمساندتهم.
وبيّنت "القريني" أن البرنامج حقق، بفضل الله تعالى ثم بالدعم والمساندة من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري، نجاحًا يزداد عامًا بعد عام؛ حيث أصبح لدينا في منطقة الرياض قاعدة من المستثمرين والمستثمرات السعوديين الذين استطاعوا كسب ثقة المستفيد ورضاه.

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"نورة بنت محمد" ترعى ملتقى "تمكين" الأسر والمنشآت الوطنية بالمقاصف المدرسية
سبق

ترعى حَرَم أمير منطقة الرياض ورئيس اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، يوم الأربعاء المقبل، افتتاح معرض وملتقى "تمكين" للأسر والمنشآت الوطنية الناشئة في المقاصف المدرسية، الذي تنظّمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلةً في إدارة خدمات الطلاب بمقر الابتدائية (٣٨٣) بحي الخزامي.
ويهدف المعرض إلى تحقيق أهم أولويات الأمن الغذائي للطالب/ة حسب الاشتراطات الصحية والأنظمة، وعمل برامج نوعية وتثقيفية بأهمية التغذية المدرسية لأبنائنا وبناتنا الطلاب ومحاولة رفع مستوى الوعي العام.
وقدّم مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، شكره وتقديره لحرم أمير منطقة الرياض؛ لرعايتها وتشريفها الملتقى؛ مشيرًا إلى أن ذلك يعد داعمًا قويًّا لهذه الأسر والمنشآت، وسيدفع بالبرنامج لمراحل متقدمة تضمن نجاحه واستمراريته.
من جهتها، أوضحت مديرة خدمات الطلاب البندري القريني، أن برنامج تمكين هو أحد البرامج التي أطلقتها إدارة التعليم بمنطقة الرياض ضمن خطتها التشغيلية؛ حيث انبثق من مشروع (أسر) الوزاري، الذي يهدف إلى خلق فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات من خلال المقاصف المدرسية؛ بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية، ولا يتعارض مع الجودة في تقديم خدمات التغذية المدرسية.
وأضافت أن البرنامج شَمِلَ ثلاث مسارات؛ حيث يدعم المسار الأول المعاملَ الوطنية للتوريد للمقاصف المدرسية، والمسار الثاني يدعم المنشآت الناشئة المشغّلة للمقاصف المدرسية، والمسار الثالث يدعم الأسر المنتجة المشغلة للمقاصف المدرسية، ويتم الدعم بتدريبهم وتأهيلهم وتمكينهم، وعقد عدة شراكات لمساندتهم.
وبيّنت "القريني" أن البرنامج حقق، بفضل الله تعالى ثم بالدعم والمساندة من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري، نجاحًا يزداد عامًا بعد عام؛ حيث أصبح لدينا في منطقة الرياض قاعدة من المستثمرين والمستثمرات السعوديين الذين استطاعوا كسب ثقة المستفيد ورضاه.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
11:12 AM

"نورة بنت محمد" ترعى ملتقى "تمكين" الأسر والمنشآت الوطنية بالمقاصف المدرسية

الأربعاء المقبل ويهدف لتحقيق أهم أولويات الأمن الغذائي للطلاب حسب الاشتراطات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ترعى حَرَم أمير منطقة الرياض ورئيس اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، يوم الأربعاء المقبل، افتتاح معرض وملتقى "تمكين" للأسر والمنشآت الوطنية الناشئة في المقاصف المدرسية، الذي تنظّمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلةً في إدارة خدمات الطلاب بمقر الابتدائية (٣٨٣) بحي الخزامي.
ويهدف المعرض إلى تحقيق أهم أولويات الأمن الغذائي للطالب/ة حسب الاشتراطات الصحية والأنظمة، وعمل برامج نوعية وتثقيفية بأهمية التغذية المدرسية لأبنائنا وبناتنا الطلاب ومحاولة رفع مستوى الوعي العام.
وقدّم مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، شكره وتقديره لحرم أمير منطقة الرياض؛ لرعايتها وتشريفها الملتقى؛ مشيرًا إلى أن ذلك يعد داعمًا قويًّا لهذه الأسر والمنشآت، وسيدفع بالبرنامج لمراحل متقدمة تضمن نجاحه واستمراريته.
من جهتها، أوضحت مديرة خدمات الطلاب البندري القريني، أن برنامج تمكين هو أحد البرامج التي أطلقتها إدارة التعليم بمنطقة الرياض ضمن خطتها التشغيلية؛ حيث انبثق من مشروع (أسر) الوزاري، الذي يهدف إلى خلق فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات من خلال المقاصف المدرسية؛ بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية، ولا يتعارض مع الجودة في تقديم خدمات التغذية المدرسية.
وأضافت أن البرنامج شَمِلَ ثلاث مسارات؛ حيث يدعم المسار الأول المعاملَ الوطنية للتوريد للمقاصف المدرسية، والمسار الثاني يدعم المنشآت الناشئة المشغّلة للمقاصف المدرسية، والمسار الثالث يدعم الأسر المنتجة المشغلة للمقاصف المدرسية، ويتم الدعم بتدريبهم وتأهيلهم وتمكينهم، وعقد عدة شراكات لمساندتهم.
وبيّنت "القريني" أن البرنامج حقق، بفضل الله تعالى ثم بالدعم والمساندة من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري، نجاحًا يزداد عامًا بعد عام؛ حيث أصبح لدينا في منطقة الرياض قاعدة من المستثمرين والمستثمرات السعوديين الذين استطاعوا كسب ثقة المستفيد ورضاه.

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