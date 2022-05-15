بالفيديو .. شاهد كيف نجا رجلان من تصادم متعمد بين سيارتين

بعد مضاربة بالسكاكين ومضارب البيسبول

كشف شريط فيديو بثته الشرطة البريطانية، عن لحظة قيام مجموعة من البلطجية بقيادة سيارة أودي سوداء والاندفاع بها نحو شخصين، إثر مضاربة معهما، لتصطدم السيارة السوداء بأخرى بيضاء، وهو ما أسفر عن إصابة أحد الشخصين، بينما تمكن الثاني من النجاة من التصادم.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع هجوم التصادم الغاضب الساعة 6.20 مساء الأربعاء الماضي، على طريق ويلبراهام في تشورلتون، بمدينة مانشستر غربي إنجلترا.

وأظهر شريط فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة، رجلين يجريان بسرعة، ثم ظهرت سيارة أودي سوداء وهي تصطدم بقوة وعنف في مقدمة السيارة البيضاء المتوقفة، وبسبب قوة الاصطدام، ارتفعت السيارة البيضاء إلى أعلى، وهبطت فوق السوداء، وقد تحطمت مقدمة السيارة البيضاء تمامًا.

وفي لحظة التصادم، مرق أحد الرجلين كالسهم بين السيارتين ونجا، بينما سقط الآخر مصابًا بين السيارتين.

وحسب الفيديو، أسرع رجل ثالث، ليطمئن على سيارته الرينو الرمادية والتي كانت متوقفة بجوار السيارتين، ثم ركب سيارته وقادها بعيدًا عن المكان.

وحسب الصحيفة: فقد تم استدعاء الشرطة إلى موقع الحادث.

وكشفت التحقيقات أن التصادم المتعمد حدث عقب مضاربة بالسكاكين ومضارب البيسبول بين الرجلين والأشخاص في السيارة السوداء.

ولكن لم يتم القبض على أحد، حيث فر الجميع عقب الحادث، كما لم يتم تحديد هوية الشخص المصاب.

وقد بثت شرطة مانشستر فيديو الحادث، وطلبت من أي شخص لديه معلومات أو فيديوهات للواقعة أن يتقدم بها إلى الشرطة من أجل تحديد هوية الجناة.