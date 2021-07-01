النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السفير الياباني في الرياض: أتمنى تأهل الأخضر والساموراي للمونديال

بعد أن جمعت القرعة اليوم المنتخبين السعودي والياباني في مجموعة واحدة

علق السفير الياباني في السعودية، فوميو إيواي، على نتيجة قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، معبرًا عن تمنياته في وصول الفريقين الياباني والسعودي للمونديال.

وقال السفير الياباني في المملكة: نتيجةً لسحب قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، انضم كل من الساموراي الأزرق الياباني وصقور الأخضر السعودي إلى المجموعة (ب) إلى جانب أستراليا، الصين، عمان وفيتنام، وأتمنى من قلبي للساموراي والصقور أن يحصلًا على المركزين الأول والثاني للتأهل إلى مونديال ٢٠٢٢ فى قطر.


وأسفرت قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية مع منتخبات: (اليابان، أستراليا، الصين، سلطنة عمان، فيتنام).

وشهد مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، اليوم الخميس، إجراء القرعة بمشاركة 12 منتخبًا قُسّمت إلى مجموعتين؛ بحيث يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة؛ في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في الدور النهائي بحسب التصنيف الخاص الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 18 يونيو؛ حيث يضم المستوى الأول منتخبي اليابان وإيران، في حين يضم المستوى الثاني أستراليا وكوريا الجنوبية، ويضم المستوى الثالث كلًّا من السعودية والإمارات.

وجاء في المستوى الرابع العراق والصين، أما المستوى الخامس؛ فقد ضم منتخبي عمان وسوريا، وضم المستوى السادس فيتنام ولبنان.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات؛ وذلك أيام 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 و1 فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السفير الياباني في الرياض: أتمنى تأهل الأخضر والساموراي للمونديال
سبق

علق السفير الياباني في السعودية، فوميو إيواي، على نتيجة قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، معبرًا عن تمنياته في وصول الفريقين الياباني والسعودي للمونديال.

وقال السفير الياباني في المملكة: نتيجةً لسحب قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، انضم كل من الساموراي الأزرق الياباني وصقور الأخضر السعودي إلى المجموعة (ب) إلى جانب أستراليا، الصين، عمان وفيتنام، وأتمنى من قلبي للساموراي والصقور أن يحصلًا على المركزين الأول والثاني للتأهل إلى مونديال ٢٠٢٢ فى قطر.


وأسفرت قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية مع منتخبات: (اليابان، أستراليا، الصين، سلطنة عمان، فيتنام).

وشهد مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، اليوم الخميس، إجراء القرعة بمشاركة 12 منتخبًا قُسّمت إلى مجموعتين؛ بحيث يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة؛ في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في الدور النهائي بحسب التصنيف الخاص الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 18 يونيو؛ حيث يضم المستوى الأول منتخبي اليابان وإيران، في حين يضم المستوى الثاني أستراليا وكوريا الجنوبية، ويضم المستوى الثالث كلًّا من السعودية والإمارات.

وجاء في المستوى الرابع العراق والصين، أما المستوى الخامس؛ فقد ضم منتخبي عمان وسوريا، وضم المستوى السادس فيتنام ولبنان.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات؛ وذلك أيام 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 و1 فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
02:58 PM

السفير الياباني في الرياض: أتمنى تأهل الأخضر والساموراي للمونديال

بعد أن جمعت القرعة اليوم المنتخبين السعودي والياباني في مجموعة واحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
679

علق السفير الياباني في السعودية، فوميو إيواي، على نتيجة قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، معبرًا عن تمنياته في وصول الفريقين الياباني والسعودي للمونديال.

وقال السفير الياباني في المملكة: نتيجةً لسحب قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، انضم كل من الساموراي الأزرق الياباني وصقور الأخضر السعودي إلى المجموعة (ب) إلى جانب أستراليا، الصين، عمان وفيتنام، وأتمنى من قلبي للساموراي والصقور أن يحصلًا على المركزين الأول والثاني للتأهل إلى مونديال ٢٠٢٢ فى قطر.


وأسفرت قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية مع منتخبات: (اليابان، أستراليا، الصين، سلطنة عمان، فيتنام).

وشهد مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، اليوم الخميس، إجراء القرعة بمشاركة 12 منتخبًا قُسّمت إلى مجموعتين؛ بحيث يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة؛ في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في الدور النهائي بحسب التصنيف الخاص الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 18 يونيو؛ حيث يضم المستوى الأول منتخبي اليابان وإيران، في حين يضم المستوى الثاني أستراليا وكوريا الجنوبية، ويضم المستوى الثالث كلًّا من السعودية والإمارات.

وجاء في المستوى الرابع العراق والصين، أما المستوى الخامس؛ فقد ضم منتخبي عمان وسوريا، وضم المستوى السادس فيتنام ولبنان.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات؛ وذلك أيام 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 و1 فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,899
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,298
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,560
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,120

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة