نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الزيدي"

عائلته أعربت عن فخرها باستشهاده في ميدان العز والكرامة

نقل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمس تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، إلى ذوي الشهيد الجندي أول يحيى بن عقيل يحيى غابي زيدي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وعبَّر الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله – عز وجل - أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، عبَّر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان.. معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استُشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.