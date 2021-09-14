النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة": إطلاق البرنامج الأول المكثّف "CICP" في مجال مكافحة العدوى

لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مكافحة العدوى ومواكبة المتغيرات العالمية

تطلق وزارة الصحة ممثلةً في الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، البرنامج الأول المكثّف (CICP) في مجال مكافحة العدوى، وذلك بعد اعتماده من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مكافحة العدوى ومواكبة المتغيرات العالمية والعمل على رفع مستوى جودة خدمات مكافحة العدوى لدى القائمين عليها في جميع القطاعات الصحية التابعة لوزارة الصحة، سواء كانت مديريات للشؤون الصحية أو تجمعات صحية أو منشآت صحية.

كما يستهدف من البرنامج جميع ممارسي مكافحة العدوى في جميع التخصصات، حيث يشتمل على المبادئ الأساسية والممارسات التطبيقية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية والمحلية ذات الصلة بإدارة وتنفيذ جميع أنشطة برامج مكافحة العدوى.

وتمّ وضع خطة تدريبية مكثّفة لمدة ثلاثة أشهر تتضمن محاضرات يومية وورش عمل تطبيقية تحت إشراف مختصين من ذوي الخبرة في مجال تخصص مكافحة العدوى وفي مراكز تدريبية معتمدة ومتطورة.

وكمرحلة أولى تم اختيار عدد (15) مرشحاً للانضمام إلى البرنامج، وذلك بعد المفاضلة وفقاً لاشتراطات القبول بالبرنامج واحتياج المناطق والمحافظات، علماً بأن إجمالي العدد المتوقع وفقاً للإستراتيجية والأهداف التطويرية للبرنامج (45) متدرباً خلال السنة وبواقع 15 متدرباً لكل مرحلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": إطلاق البرنامج الأول المكثّف "CICP" في مجال مكافحة العدوى
سبق

تطلق وزارة الصحة ممثلةً في الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، البرنامج الأول المكثّف (CICP) في مجال مكافحة العدوى، وذلك بعد اعتماده من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مكافحة العدوى ومواكبة المتغيرات العالمية والعمل على رفع مستوى جودة خدمات مكافحة العدوى لدى القائمين عليها في جميع القطاعات الصحية التابعة لوزارة الصحة، سواء كانت مديريات للشؤون الصحية أو تجمعات صحية أو منشآت صحية.

كما يستهدف من البرنامج جميع ممارسي مكافحة العدوى في جميع التخصصات، حيث يشتمل على المبادئ الأساسية والممارسات التطبيقية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية والمحلية ذات الصلة بإدارة وتنفيذ جميع أنشطة برامج مكافحة العدوى.

وتمّ وضع خطة تدريبية مكثّفة لمدة ثلاثة أشهر تتضمن محاضرات يومية وورش عمل تطبيقية تحت إشراف مختصين من ذوي الخبرة في مجال تخصص مكافحة العدوى وفي مراكز تدريبية معتمدة ومتطورة.

وكمرحلة أولى تم اختيار عدد (15) مرشحاً للانضمام إلى البرنامج، وذلك بعد المفاضلة وفقاً لاشتراطات القبول بالبرنامج واحتياج المناطق والمحافظات، علماً بأن إجمالي العدد المتوقع وفقاً للإستراتيجية والأهداف التطويرية للبرنامج (45) متدرباً خلال السنة وبواقع 15 متدرباً لكل مرحلة.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
11:20 AM

"الصحة": إطلاق البرنامج الأول المكثّف "CICP" في مجال مكافحة العدوى

لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مكافحة العدوى ومواكبة المتغيرات العالمية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
554

تطلق وزارة الصحة ممثلةً في الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، البرنامج الأول المكثّف (CICP) في مجال مكافحة العدوى، وذلك بعد اعتماده من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مكافحة العدوى ومواكبة المتغيرات العالمية والعمل على رفع مستوى جودة خدمات مكافحة العدوى لدى القائمين عليها في جميع القطاعات الصحية التابعة لوزارة الصحة، سواء كانت مديريات للشؤون الصحية أو تجمعات صحية أو منشآت صحية.

كما يستهدف من البرنامج جميع ممارسي مكافحة العدوى في جميع التخصصات، حيث يشتمل على المبادئ الأساسية والممارسات التطبيقية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية والمحلية ذات الصلة بإدارة وتنفيذ جميع أنشطة برامج مكافحة العدوى.

وتمّ وضع خطة تدريبية مكثّفة لمدة ثلاثة أشهر تتضمن محاضرات يومية وورش عمل تطبيقية تحت إشراف مختصين من ذوي الخبرة في مجال تخصص مكافحة العدوى وفي مراكز تدريبية معتمدة ومتطورة.

وكمرحلة أولى تم اختيار عدد (15) مرشحاً للانضمام إلى البرنامج، وذلك بعد المفاضلة وفقاً لاشتراطات القبول بالبرنامج واحتياج المناطق والمحافظات، علماً بأن إجمالي العدد المتوقع وفقاً للإستراتيجية والأهداف التطويرية للبرنامج (45) متدرباً خلال السنة وبواقع 15 متدرباً لكل مرحلة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,634
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,625
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة