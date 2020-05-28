النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شؤون المسجد النبوي تنوه باستمرار تعليق حضور المصلين حتى إشعار آخر

أهابت الوكالة بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح

نوهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون ‫المسجد النبوي، اليوم الخميس، باستمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر.

وقالت الوكالة : نهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شؤون المسجد النبوي تنوه باستمرار تعليق حضور المصلين حتى إشعار آخر
سبق

نوهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون ‫المسجد النبوي، اليوم الخميس، باستمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر.

وقالت الوكالة : نهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
08:05 PM
اخر تعديل
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
08:53 PM

شؤون المسجد النبوي تنوه باستمرار تعليق حضور المصلين حتى إشعار آخر

أهابت الوكالة بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
4,031

نوهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون ‫المسجد النبوي، اليوم الخميس، باستمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر.

وقالت الوكالة : نهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,598
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,880
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,901
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,676

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة