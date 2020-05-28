شؤون المسجد النبوي تنوه باستمرار تعليق حضور المصلين حتى إشعار آخر

نوهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم الخميس، باستمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر.
وقالت الوكالة : نهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.
نوهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم الخميس، باستمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر.
وقالت الوكالة : نهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.فيروس كورونا الجديد
نوهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم الخميس، باستمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر.
وقالت الوكالة : نهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.
نوهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم الخميس، باستمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر.
وقالت الوكالة : نهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.