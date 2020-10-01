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"الشؤون الإسلامية" تكمل استعدادات استقبال المعتمرين والزوار الأحد المقبل

برامج دعوية وتعقيم 2719 دورة مياه و20 ألف متر مربع من السجاجيد على مدار الساعة

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كافة استعداداتها لاستقبال المعتمرين والزوار، بناء على صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيّاً من داخل المملكة بداية من تاريخ السابع عشر من شهر صفر الجاري، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وذلك بتهيئة كافة مرافقها ومساجدها بالمواقيت المكانية ومكاتب الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة في منطقتَيْ مكة المكرمة والمدينة والمنورة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها أنهت كافة الأعمال المتعلقة بالإجراءات الاحترازية؛ حيث قامت بعمل ملصقات التباعد بمسافة 1.5 متر بين كل مصلٍّ، وتعقيم الفرش والمداخل والأسطح ودورات المياه على مدار الساعة، وتعليق اللوحات الإرشادية المتضمنة إرشاد الراغبين في أداء العمرة إلى ضرورة الحصول على تصريح من تطبيق "اعتمرنا"، والعمل وفق الإجراءات الاحترازية بمداخل المواقيت وبلغات عالمية، واستبدال المصاحف اليدوية بالمصاحف الإلكترونية عن طريق باركود، ووضع معقمات الأيدي في أماكن مناسبة، واستخدام مقياس الحرارة عند مداخل المواقيت لمرتاديها.

وقد بلغ عدد دورات المياه التي تم عمل الإجراءات الاحترازية لها في المواقيت (2719) دورة مياه، كما عقمت الوزارة أكثر من عشرين ألف متر مربع من السجاد في جميع المساجد بالمواقيت، إلى جانب التعاقد مع عدد من شركات النظافة والصيانة الوطنية لتعقيمها بشكل دوري على مدار الساعة.

وكلفت الوزارة عدد (769) من الموظفين والعاملين والفنيين والمراقبين والمراقبات في كافة المواقيت بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما كلفت عدداً من الدعاة والداعيات للمشاركة بأعمال التوعية والإرشاد مع بدء توافد المعتمرين بإلقاء كلمات ومحاضرات بمساجد المواقيت وعبر الكبائن الخاصة بالتوعية لإرشاد ضيوف الرحمن بما يحتاجون إليه، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الأخذ بالتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم عمل ما يلزم من صيانة لكافة المواقع من أعمال كهربائية وأعمال سباكة ونجارة ودهانات، والتأكد من كفاءة مضخات المياه والمكيفات وعمل الصيانة اللازمة لها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للعمال والفنيين بالمواقع، والتنبيه على المصلين بضرورة ارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلٍّ.

وكثفت الوزارة حضورها الإعلامي عبر المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية لبيان الإجراءات الاحترازية لقاصدي بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة عبر لقاءات مع أصحاب الفضيلة الدعاة، ونشر عدد من التصاميم التوعوية عبر حسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى هذا دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ختام بيانها، المعتمرين والزوار بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والعمل وفق توجيهات الجهات المختصة لضمان سلامتهم من فيروس كورونا، كما أهابت بالجميع في حال وجود أي ملاحظات على الخدمات في المواقيت والمساجد التواصل معها عبر رقم الاتصال الموحد 1933، مؤكدة أهمية دور المواطن في تحقيق رسالتها في خدمة ضيوف الرحمن.

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"الشؤون الإسلامية" تكمل استعدادات استقبال المعتمرين والزوار الأحد المقبل
سبق

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كافة استعداداتها لاستقبال المعتمرين والزوار، بناء على صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيّاً من داخل المملكة بداية من تاريخ السابع عشر من شهر صفر الجاري، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وذلك بتهيئة كافة مرافقها ومساجدها بالمواقيت المكانية ومكاتب الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة في منطقتَيْ مكة المكرمة والمدينة والمنورة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها أنهت كافة الأعمال المتعلقة بالإجراءات الاحترازية؛ حيث قامت بعمل ملصقات التباعد بمسافة 1.5 متر بين كل مصلٍّ، وتعقيم الفرش والمداخل والأسطح ودورات المياه على مدار الساعة، وتعليق اللوحات الإرشادية المتضمنة إرشاد الراغبين في أداء العمرة إلى ضرورة الحصول على تصريح من تطبيق "اعتمرنا"، والعمل وفق الإجراءات الاحترازية بمداخل المواقيت وبلغات عالمية، واستبدال المصاحف اليدوية بالمصاحف الإلكترونية عن طريق باركود، ووضع معقمات الأيدي في أماكن مناسبة، واستخدام مقياس الحرارة عند مداخل المواقيت لمرتاديها.

وقد بلغ عدد دورات المياه التي تم عمل الإجراءات الاحترازية لها في المواقيت (2719) دورة مياه، كما عقمت الوزارة أكثر من عشرين ألف متر مربع من السجاد في جميع المساجد بالمواقيت، إلى جانب التعاقد مع عدد من شركات النظافة والصيانة الوطنية لتعقيمها بشكل دوري على مدار الساعة.

وكلفت الوزارة عدد (769) من الموظفين والعاملين والفنيين والمراقبين والمراقبات في كافة المواقيت بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما كلفت عدداً من الدعاة والداعيات للمشاركة بأعمال التوعية والإرشاد مع بدء توافد المعتمرين بإلقاء كلمات ومحاضرات بمساجد المواقيت وعبر الكبائن الخاصة بالتوعية لإرشاد ضيوف الرحمن بما يحتاجون إليه، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الأخذ بالتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم عمل ما يلزم من صيانة لكافة المواقع من أعمال كهربائية وأعمال سباكة ونجارة ودهانات، والتأكد من كفاءة مضخات المياه والمكيفات وعمل الصيانة اللازمة لها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للعمال والفنيين بالمواقع، والتنبيه على المصلين بضرورة ارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلٍّ.

وكثفت الوزارة حضورها الإعلامي عبر المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية لبيان الإجراءات الاحترازية لقاصدي بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة عبر لقاءات مع أصحاب الفضيلة الدعاة، ونشر عدد من التصاميم التوعوية عبر حسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى هذا دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ختام بيانها، المعتمرين والزوار بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والعمل وفق توجيهات الجهات المختصة لضمان سلامتهم من فيروس كورونا، كما أهابت بالجميع في حال وجود أي ملاحظات على الخدمات في المواقيت والمساجد التواصل معها عبر رقم الاتصال الموحد 1933، مؤكدة أهمية دور المواطن في تحقيق رسالتها في خدمة ضيوف الرحمن.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
04:19 PM

"الشؤون الإسلامية" تكمل استعدادات استقبال المعتمرين والزوار الأحد المقبل

برامج دعوية وتعقيم 2719 دورة مياه و20 ألف متر مربع من السجاجيد على مدار الساعة

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كافة استعداداتها لاستقبال المعتمرين والزوار، بناء على صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيّاً من داخل المملكة بداية من تاريخ السابع عشر من شهر صفر الجاري، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وذلك بتهيئة كافة مرافقها ومساجدها بالمواقيت المكانية ومكاتب الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة في منطقتَيْ مكة المكرمة والمدينة والمنورة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها أنهت كافة الأعمال المتعلقة بالإجراءات الاحترازية؛ حيث قامت بعمل ملصقات التباعد بمسافة 1.5 متر بين كل مصلٍّ، وتعقيم الفرش والمداخل والأسطح ودورات المياه على مدار الساعة، وتعليق اللوحات الإرشادية المتضمنة إرشاد الراغبين في أداء العمرة إلى ضرورة الحصول على تصريح من تطبيق "اعتمرنا"، والعمل وفق الإجراءات الاحترازية بمداخل المواقيت وبلغات عالمية، واستبدال المصاحف اليدوية بالمصاحف الإلكترونية عن طريق باركود، ووضع معقمات الأيدي في أماكن مناسبة، واستخدام مقياس الحرارة عند مداخل المواقيت لمرتاديها.

وقد بلغ عدد دورات المياه التي تم عمل الإجراءات الاحترازية لها في المواقيت (2719) دورة مياه، كما عقمت الوزارة أكثر من عشرين ألف متر مربع من السجاد في جميع المساجد بالمواقيت، إلى جانب التعاقد مع عدد من شركات النظافة والصيانة الوطنية لتعقيمها بشكل دوري على مدار الساعة.

وكلفت الوزارة عدد (769) من الموظفين والعاملين والفنيين والمراقبين والمراقبات في كافة المواقيت بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما كلفت عدداً من الدعاة والداعيات للمشاركة بأعمال التوعية والإرشاد مع بدء توافد المعتمرين بإلقاء كلمات ومحاضرات بمساجد المواقيت وعبر الكبائن الخاصة بالتوعية لإرشاد ضيوف الرحمن بما يحتاجون إليه، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الأخذ بالتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم عمل ما يلزم من صيانة لكافة المواقع من أعمال كهربائية وأعمال سباكة ونجارة ودهانات، والتأكد من كفاءة مضخات المياه والمكيفات وعمل الصيانة اللازمة لها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للعمال والفنيين بالمواقع، والتنبيه على المصلين بضرورة ارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلٍّ.

وكثفت الوزارة حضورها الإعلامي عبر المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية لبيان الإجراءات الاحترازية لقاصدي بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة عبر لقاءات مع أصحاب الفضيلة الدعاة، ونشر عدد من التصاميم التوعوية عبر حسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى هذا دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ختام بيانها، المعتمرين والزوار بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والعمل وفق توجيهات الجهات المختصة لضمان سلامتهم من فيروس كورونا، كما أهابت بالجميع في حال وجود أي ملاحظات على الخدمات في المواقيت والمساجد التواصل معها عبر رقم الاتصال الموحد 1933، مؤكدة أهمية دور المواطن في تحقيق رسالتها في خدمة ضيوف الرحمن.

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