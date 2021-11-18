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"القاضي": تقسيم الوظيفة على موظفتين مبادرة متقدمة من "الخدمة المدنية" للحد من بطالة المرأة

إيجابياتها: زيادة فرص العمل وعدم حرمان النساء ممن لا تسمح ظروفهن بدوام كامل

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن مبادرة متقدمة ستقلل من بطالة المرأة، وهي "إمكانية تقسيم الوظيفة على موظفتين" لمن ترغب بذلك، مما سيوفر الآلاف من فرص العمل للمرأة وبذات الوقت سيمكن المرأة من القيام بوجباتها المنزلية والعملية من الوظيفة.
وثمَّن عضو مجلس الشورى السابق والكاتب حمد القاضي اليوم، هذه الخطوة المتقدمة التي وصفها بالفاعلة، وقال: إنه سيكون من إيجابياتها عدم حرمان المرأة التي تحتاج لوظيفة، لكن التزاماتها نحو أسرتها وأطفالها تجعلها غير قادرة على الدوام الكامل، ويكون خيارها الدوام الجزئي الذي ستتيحه هذه المبادرة.
وقال القاضي في تغريدة له اليوم على حسابه في "تويتر": "إنها خطوة فاعلة لوزارة الخدمة المدنية بتقسيم الوظيفة بين امرأتين التي ستحقق إيجابيتين.
1- زيادة الفرص لعمل المرأة بجعل الوظيفة لمرأتين.
2- عدم حرمان النساء ممن لا تسمح ظروفهن بدوام كامل.
مشيرًا إلى أنه سبق وأن تقدم مع عدد من الزملاء بمجلس الشورى بتوصية عن هذه الفكرة تحولت بعد ذلك لقرار ظلّ حوالي 9 سنوات، ورأت الآن النور ببرامج وزارة الخدمة الجديدة.
وختم القاضي تصريحه قائلاً: وجدت ترحيباً كبيراً عندما كتبت وعلقت مؤيداً، هذه الخطوة بوصفها خيارًا للمرأة التي ترغب بالدوام الجزئي لظروفها وعدم حرمانها من الوظيفة، فضلاً عن توفير فرص العمل لعشرات الآلاف من راغبات العمل من بنات الوطن.

وزارة الخدمة المدنية عضو مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القاضي": تقسيم الوظيفة على موظفتين مبادرة متقدمة من "الخدمة المدنية" للحد من بطالة المرأة
سبق

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن مبادرة متقدمة ستقلل من بطالة المرأة، وهي "إمكانية تقسيم الوظيفة على موظفتين" لمن ترغب بذلك، مما سيوفر الآلاف من فرص العمل للمرأة وبذات الوقت سيمكن المرأة من القيام بوجباتها المنزلية والعملية من الوظيفة.
وثمَّن عضو مجلس الشورى السابق والكاتب حمد القاضي اليوم، هذه الخطوة المتقدمة التي وصفها بالفاعلة، وقال: إنه سيكون من إيجابياتها عدم حرمان المرأة التي تحتاج لوظيفة، لكن التزاماتها نحو أسرتها وأطفالها تجعلها غير قادرة على الدوام الكامل، ويكون خيارها الدوام الجزئي الذي ستتيحه هذه المبادرة.
وقال القاضي في تغريدة له اليوم على حسابه في "تويتر": "إنها خطوة فاعلة لوزارة الخدمة المدنية بتقسيم الوظيفة بين امرأتين التي ستحقق إيجابيتين.
1- زيادة الفرص لعمل المرأة بجعل الوظيفة لمرأتين.
2- عدم حرمان النساء ممن لا تسمح ظروفهن بدوام كامل.
مشيرًا إلى أنه سبق وأن تقدم مع عدد من الزملاء بمجلس الشورى بتوصية عن هذه الفكرة تحولت بعد ذلك لقرار ظلّ حوالي 9 سنوات، ورأت الآن النور ببرامج وزارة الخدمة الجديدة.
وختم القاضي تصريحه قائلاً: وجدت ترحيباً كبيراً عندما كتبت وعلقت مؤيداً، هذه الخطوة بوصفها خيارًا للمرأة التي ترغب بالدوام الجزئي لظروفها وعدم حرمانها من الوظيفة، فضلاً عن توفير فرص العمل لعشرات الآلاف من راغبات العمل من بنات الوطن.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
06:20 PM

"القاضي": تقسيم الوظيفة على موظفتين مبادرة متقدمة من "الخدمة المدنية" للحد من بطالة المرأة

إيجابياتها: زيادة فرص العمل وعدم حرمان النساء ممن لا تسمح ظروفهن بدوام كامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,054

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن مبادرة متقدمة ستقلل من بطالة المرأة، وهي "إمكانية تقسيم الوظيفة على موظفتين" لمن ترغب بذلك، مما سيوفر الآلاف من فرص العمل للمرأة وبذات الوقت سيمكن المرأة من القيام بوجباتها المنزلية والعملية من الوظيفة.
وثمَّن عضو مجلس الشورى السابق والكاتب حمد القاضي اليوم، هذه الخطوة المتقدمة التي وصفها بالفاعلة، وقال: إنه سيكون من إيجابياتها عدم حرمان المرأة التي تحتاج لوظيفة، لكن التزاماتها نحو أسرتها وأطفالها تجعلها غير قادرة على الدوام الكامل، ويكون خيارها الدوام الجزئي الذي ستتيحه هذه المبادرة.
وقال القاضي في تغريدة له اليوم على حسابه في "تويتر": "إنها خطوة فاعلة لوزارة الخدمة المدنية بتقسيم الوظيفة بين امرأتين التي ستحقق إيجابيتين.
1- زيادة الفرص لعمل المرأة بجعل الوظيفة لمرأتين.
2- عدم حرمان النساء ممن لا تسمح ظروفهن بدوام كامل.
مشيرًا إلى أنه سبق وأن تقدم مع عدد من الزملاء بمجلس الشورى بتوصية عن هذه الفكرة تحولت بعد ذلك لقرار ظلّ حوالي 9 سنوات، ورأت الآن النور ببرامج وزارة الخدمة الجديدة.
وختم القاضي تصريحه قائلاً: وجدت ترحيباً كبيراً عندما كتبت وعلقت مؤيداً، هذه الخطوة بوصفها خيارًا للمرأة التي ترغب بالدوام الجزئي لظروفها وعدم حرمانها من الوظيفة، فضلاً عن توفير فرص العمل لعشرات الآلاف من راغبات العمل من بنات الوطن.

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