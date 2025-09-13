طلبة "موهبة" يحصدون 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات

شاركت كل دولة بفريق بعدد لا يتجاوز ستة طلاب ممن لا يتجاوز عمرهم 15.5

حقق 6 طلبة سعوديون من طلبة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، إنجازًا غير مسبوق في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات 2020، الذي نُفّذ هذا العام "عن بُعد" بسبب جائحة كورونا؛ وذلك بفوز جميع أفراد الفريق السعودي بـ6 ميداليات، (ميدالية ذهبية، وأربع فضيات، وميدالية برونزية)؛ حيث حقق الفريق السعودي المركز الثالث على مستوى 18 دولة مشاركة، كثير منها متقدم في مجال الرياضيات مثل فرنسا.

وفي نتائج هذا الاستحقاق المتميز لطلبة التعليم السعودي الذين يخضعون لبرامج "موهبة" وتدريبها، حصل الطالب مهدي صالح مهدي البيك من إدارة تعليم الشرقية على الميدالية الذهبية؛ بينما حصل على الميدالية الفضية كل من الطالب حمزة إبراهيم عقيلي الشيخي من إدارة تعليم مكة المكرمة، والطالب محمد حسين جاسم الدبيسي، والطالب علي عبدالله راضي الرمضان من إدارة تعليم المنطقة الشرقية، والطالب عبدالرحمن ثامر عبدالرحمن نصيف من إدارة تعليم المدينة المنورة، وحصل على الميدالية البرونزية الطالب هادي علاء حسن العيثان من إدارة تعليم الأحساء.

وجرى اختيار الطلاب المشاركين في المسابقة بعد سلسلة من الاختبارات المحكمة التي أقامتها "موهبة" خلال فترة التدريب المكثف الذي تقيمه لكل الطلبة المشاركين؛ حيث خضع أعضاء الفريق المشارك في هذه المسابقة لتدريب مكثف استمر لمدة ثلاث سنوات بما يزيد على 2000 ساعة تدريب على أيدي نخبة من المدربين الوطنيين والعالميين المتميزين.

وكانت مشاركات المملكة في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات، قد انطلقت في عام 2013 حيث حقق الفريق السعودي خلال مشاركاته في المسابقة 35 ميدالية، من بينها 4 ميداليات ذهبية، و11 ميدالية فضية، و20 ميدالية برونزية.

وكانت مسابقة 2019 الأولى التي تُحقق فيها المملكة ميداليتين ذهبيتين في هذه المسابقة في إنجاز غير مسبوق، ويعد إنجاز المملكة في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات، امتدادًا لسلسلة الإنجازات العلمية العالمية في المسابقات الدولية التي تشارك فيها المملكة -ممثلةً في وزارة التعليم و"موهبة"- كما يجسد ثمرة التعاون بينهما وبين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) لتدريب وتأهيل الفريق السعودي لحصد الجوائز.

وتقام منافسات أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات سنويًّا، وتنظمها إحدى دول البلقان وقبرص سنويًّا؛ حيث استضافت دولة يوغسلافيا المسابقة في دورتها الأولى في عام 1997م، وتشارك كل دولة بفريق بعدد لا يتجاوز ستة طلاب وطالبات ممن لا يتجاوز عمرهم 15.5 عند بداية المسابقة، التي تُجرى في يوم واحد.

ويرفع هذا الإنجاز عدد المسابقات التي فاز به طلبة المملكة من أبناء موهبة منذ بداية جائحة كورونا من 35 فوزًا إلى 41 فوزًا دوليًّا في مختلف المسابقات والمجالات، ويرتفع رصيد موهبة من الإنجازات العالمية من 378 فوزًا دوليًّا إلى 384 فوزًا دوليًّا طيلة العشر السنوات الأخيرة.