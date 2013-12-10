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وكيل النيابة العامة: الميزانية تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز النمو الاقتصادي وجودة الخدمات

ورفع الوعي بأهمية حماية النزاهة ومكافحة الفساد

رفع وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح الشلعان، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م.

وأوضح أن الميزانية تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز النمو الاقتصادي، والعمل على تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتمكين دور جميع القطاعات الحكومية والخاصة، لرفع الوعي بأهمية حماية النزاهة ومكافحة الفساد؛ من أجل المحافظة على استدامة التنمية الاقتصادية بالمملكة وفق الرؤية الوطنية 2030.

وكيل النيابة العامة ميزانية 2020

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وكيل النيابة العامة: الميزانية تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز النمو الاقتصادي وجودة الخدمات
سبق

رفع وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح الشلعان، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م.

وأوضح أن الميزانية تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز النمو الاقتصادي، والعمل على تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتمكين دور جميع القطاعات الحكومية والخاصة، لرفع الوعي بأهمية حماية النزاهة ومكافحة الفساد؛ من أجل المحافظة على استدامة التنمية الاقتصادية بالمملكة وفق الرؤية الوطنية 2030.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
08:30 AM

وكيل النيابة العامة: الميزانية تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز النمو الاقتصادي وجودة الخدمات

ورفع الوعي بأهمية حماية النزاهة ومكافحة الفساد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح الشلعان، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م.

وأوضح أن الميزانية تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز النمو الاقتصادي، والعمل على تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتمكين دور جميع القطاعات الحكومية والخاصة، لرفع الوعي بأهمية حماية النزاهة ومكافحة الفساد؛ من أجل المحافظة على استدامة التنمية الاقتصادية بالمملكة وفق الرؤية الوطنية 2030.

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