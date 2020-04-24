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يخالف قرار مجلس الأمن.. بريطانيا: إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا يثير قلقًا شديدًا

أدانت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا هذا الأسبوع، وقالت إنه يثير قلقًا شديدًا ويخالف قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم الوزارة: "التقارير عن إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية؛ مقلقة للغاية، ولا تتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2231".

وأضاف: "تطالب الأمم المتحدة إيران بالامتناع عن أي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية المصممة بحيث تكون قادرة على حمل أسلحة نووية. يجب أن تلتزم إيران بذلك"؛ طِبقًا لـ"رويترز".

وتابع: "لدينا مخاوف بالغة وقديمة نحن وشركاؤنا الدوليون بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني الذي يزعزع استقرار المنطقة ويمثل تهديدًا للأمن الإقليمي".

مجلس الأمن إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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يخالف قرار مجلس الأمن.. بريطانيا: إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا يثير قلقًا شديدًا
سبق

أدانت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا هذا الأسبوع، وقالت إنه يثير قلقًا شديدًا ويخالف قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم الوزارة: "التقارير عن إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية؛ مقلقة للغاية، ولا تتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2231".

وأضاف: "تطالب الأمم المتحدة إيران بالامتناع عن أي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية المصممة بحيث تكون قادرة على حمل أسلحة نووية. يجب أن تلتزم إيران بذلك"؛ طِبقًا لـ"رويترز".

وتابع: "لدينا مخاوف بالغة وقديمة نحن وشركاؤنا الدوليون بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني الذي يزعزع استقرار المنطقة ويمثل تهديدًا للأمن الإقليمي".

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
02:41 PM

يخالف قرار مجلس الأمن.. بريطانيا: إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا يثير قلقًا شديدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا هذا الأسبوع، وقالت إنه يثير قلقًا شديدًا ويخالف قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم الوزارة: "التقارير عن إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية؛ مقلقة للغاية، ولا تتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2231".

وأضاف: "تطالب الأمم المتحدة إيران بالامتناع عن أي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية المصممة بحيث تكون قادرة على حمل أسلحة نووية. يجب أن تلتزم إيران بذلك"؛ طِبقًا لـ"رويترز".

وتابع: "لدينا مخاوف بالغة وقديمة نحن وشركاؤنا الدوليون بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني الذي يزعزع استقرار المنطقة ويمثل تهديدًا للأمن الإقليمي".

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