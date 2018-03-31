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"المرور": تطبيق الحد الأعلى للمخالفات لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل

أشار إلى أنه يكون بموجب مسببات التغليظ

أوضح المرور السعودي أنه لا يتم تطبيق الحد الأعلى لمخالفات "ساهر" إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية.

وقال المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع "تويتر": "تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية، وبموجب مسببات للتغليظ".

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المغردين: عن تدبيل مخالفات "ساهر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور": تطبيق الحد الأعلى للمخالفات لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل
سبق

أوضح المرور السعودي أنه لا يتم تطبيق الحد الأعلى لمخالفات "ساهر" إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية.

وقال المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع "تويتر": "تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية، وبموجب مسببات للتغليظ".

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المغردين: عن تدبيل مخالفات "ساهر".

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
05:39 PM

"المرور": تطبيق الحد الأعلى للمخالفات لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل

أشار إلى أنه يكون بموجب مسببات التغليظ

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
2,977

أوضح المرور السعودي أنه لا يتم تطبيق الحد الأعلى لمخالفات "ساهر" إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية.

وقال المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع "تويتر": "تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية، وبموجب مسببات للتغليظ".

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المغردين: عن تدبيل مخالفات "ساهر".

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