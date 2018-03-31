"المرور": تطبيق الحد الأعلى للمخالفات لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل

أشار إلى أنه يكون بموجب مسببات التغليظ

أوضح المرور السعودي أنه لا يتم تطبيق الحد الأعلى لمخالفات "ساهر" إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية.

وقال المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع "تويتر": "تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية، وبموجب مسببات للتغليظ".

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المغردين: عن تدبيل مخالفات "ساهر".