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وفاة الإعلامي "العروي" بعد معاناة مع السرطان

سادت حالة من الحزن بين الوسط الإعلامي بمنطقة تبوك يوم أمس بعد أن تلقوا خبر وفاة زميلهم الإعلامي موسى العروي - رحمه الله- بعد معاناته الطويلة مع مرض السرطان، وتم مواراة جثمانه بعد ظهر اليوم في مقبرة تبوك بعد أن صلي عليه في جامع البازعي.

وعُرف "العروي" بدماثة خلقه بين زملائه، وتفانيه في العمل، وحرصه على الشأن العام في المنطقة، حيث أثرى الفقيد الساحة الإعلامية بتبوك، بنشاطه وحيويته والوقوف مع الجميع من زملاء المهنة وكل ما يخدم العمل الإنساني والمجتمعي.

"سبق" التي آلمها الخبر تتقدم بواجب العزاء لأسرة الفقيد سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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وفاة الإعلامي "العروي" بعد معاناة مع السرطان
سبق

سادت حالة من الحزن بين الوسط الإعلامي بمنطقة تبوك يوم أمس بعد أن تلقوا خبر وفاة زميلهم الإعلامي موسى العروي - رحمه الله- بعد معاناته الطويلة مع مرض السرطان، وتم مواراة جثمانه بعد ظهر اليوم في مقبرة تبوك بعد أن صلي عليه في جامع البازعي.

وعُرف "العروي" بدماثة خلقه بين زملائه، وتفانيه في العمل، وحرصه على الشأن العام في المنطقة، حيث أثرى الفقيد الساحة الإعلامية بتبوك، بنشاطه وحيويته والوقوف مع الجميع من زملاء المهنة وكل ما يخدم العمل الإنساني والمجتمعي.

"سبق" التي آلمها الخبر تتقدم بواجب العزاء لأسرة الفقيد سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
11:02 PM

وفاة الإعلامي "العروي" بعد معاناة مع السرطان

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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سادت حالة من الحزن بين الوسط الإعلامي بمنطقة تبوك يوم أمس بعد أن تلقوا خبر وفاة زميلهم الإعلامي موسى العروي - رحمه الله- بعد معاناته الطويلة مع مرض السرطان، وتم مواراة جثمانه بعد ظهر اليوم في مقبرة تبوك بعد أن صلي عليه في جامع البازعي.

وعُرف "العروي" بدماثة خلقه بين زملائه، وتفانيه في العمل، وحرصه على الشأن العام في المنطقة، حيث أثرى الفقيد الساحة الإعلامية بتبوك، بنشاطه وحيويته والوقوف مع الجميع من زملاء المهنة وكل ما يخدم العمل الإنساني والمجتمعي.

"سبق" التي آلمها الخبر تتقدم بواجب العزاء لأسرة الفقيد سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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