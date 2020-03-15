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وزير الإعلام يوجّه بتوفير المعلومات للمواطن والرد على تساؤلات "كورونا" بشفافية

خلال متابعته سير العمل في غرفة العمليات الإعلامية المنبثقة من اللجنة المعنية

عقد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي اجتماعاً مع فريق العمل في غرفة العمليات الإعلامية المنبثقة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا" الجديد.

واستعرض الوزير "القصبي" مع فريق العمل الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للغرفة، والاستعدادات الإعلامية لمواجهة تطورات الأوضاع المتعلقة بفيروس "كورونا" الجديد، وكيفية تحقيق تكامل الأداء الإعلامي بين الجهات الحكومية المعنية.

واستمع "القصبي" لفريق العمل، واطلع على التحديات التي يواجهها خلال أدائه الإعلامي المطلوب وناقش وزير الإعلام حوكمة العمل في الغرفة كما أبدى مرئياته على أداء غرفة العمليات الإعلامية، التي يقع مقرها في وزارة الاعلام، ويقودها فريق إعلامي من وزارة الصحة، وتمثل فيها الجهات الحكومية ذوات العلاقة.

ووجّه "القصبي" بضرورة توفير جميع المعلومات النوعية والإرشادية التي تلمس اهتمامات المواطن وتجيب على تساؤلاته بكل شفافية.

وتقوم غرفة العمليات بالمتابعة والرصد والتحليل الإعلامي، وإعداد الخطط وإنتاج المحتوى وتوزيع ونشر المواد الإعلامية المتعلقة بموضوع فيروس "كورونا" الجديد، كما تناط بالغرفة مسؤولية رفع الوعي من خلال إنتاج مواد توعوية بلغات عدة.

وزير الإعلام المكلف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الإعلام يوجّه بتوفير المعلومات للمواطن والرد على تساؤلات "كورونا" بشفافية
سبق

عقد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي اجتماعاً مع فريق العمل في غرفة العمليات الإعلامية المنبثقة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا" الجديد.

واستعرض الوزير "القصبي" مع فريق العمل الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للغرفة، والاستعدادات الإعلامية لمواجهة تطورات الأوضاع المتعلقة بفيروس "كورونا" الجديد، وكيفية تحقيق تكامل الأداء الإعلامي بين الجهات الحكومية المعنية.

واستمع "القصبي" لفريق العمل، واطلع على التحديات التي يواجهها خلال أدائه الإعلامي المطلوب وناقش وزير الإعلام حوكمة العمل في الغرفة كما أبدى مرئياته على أداء غرفة العمليات الإعلامية، التي يقع مقرها في وزارة الاعلام، ويقودها فريق إعلامي من وزارة الصحة، وتمثل فيها الجهات الحكومية ذوات العلاقة.

ووجّه "القصبي" بضرورة توفير جميع المعلومات النوعية والإرشادية التي تلمس اهتمامات المواطن وتجيب على تساؤلاته بكل شفافية.

وتقوم غرفة العمليات بالمتابعة والرصد والتحليل الإعلامي، وإعداد الخطط وإنتاج المحتوى وتوزيع ونشر المواد الإعلامية المتعلقة بموضوع فيروس "كورونا" الجديد، كما تناط بالغرفة مسؤولية رفع الوعي من خلال إنتاج مواد توعوية بلغات عدة.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
04:51 PM
اخر تعديل
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
05:59 PM

وزير الإعلام يوجّه بتوفير المعلومات للمواطن والرد على تساؤلات "كورونا" بشفافية

خلال متابعته سير العمل في غرفة العمليات الإعلامية المنبثقة من اللجنة المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي اجتماعاً مع فريق العمل في غرفة العمليات الإعلامية المنبثقة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا" الجديد.

واستعرض الوزير "القصبي" مع فريق العمل الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للغرفة، والاستعدادات الإعلامية لمواجهة تطورات الأوضاع المتعلقة بفيروس "كورونا" الجديد، وكيفية تحقيق تكامل الأداء الإعلامي بين الجهات الحكومية المعنية.

واستمع "القصبي" لفريق العمل، واطلع على التحديات التي يواجهها خلال أدائه الإعلامي المطلوب وناقش وزير الإعلام حوكمة العمل في الغرفة كما أبدى مرئياته على أداء غرفة العمليات الإعلامية، التي يقع مقرها في وزارة الاعلام، ويقودها فريق إعلامي من وزارة الصحة، وتمثل فيها الجهات الحكومية ذوات العلاقة.

ووجّه "القصبي" بضرورة توفير جميع المعلومات النوعية والإرشادية التي تلمس اهتمامات المواطن وتجيب على تساؤلاته بكل شفافية.

وتقوم غرفة العمليات بالمتابعة والرصد والتحليل الإعلامي، وإعداد الخطط وإنتاج المحتوى وتوزيع ونشر المواد الإعلامية المتعلقة بموضوع فيروس "كورونا" الجديد، كما تناط بالغرفة مسؤولية رفع الوعي من خلال إنتاج مواد توعوية بلغات عدة.

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