النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشباب يحفز جماهيره للحضور بـ"فيلا"

حفزت إدارة نادي الشباب جماهير ناديه لحضور مباراة فريق كرة القدم الأول بالنادي، عصر غد، والتي ستجمعه بضيفه فريق ضمك، وذلك ضمن الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير خالد بن سلطان في مقر النادي.

وأعلنت إدارة النادي دخول الجماهير الحاضرة، في السحب على فيلا فاخرة مقدمة لشريك النادي؛ حيث سيتم السحب نهاية الموسم.

كما أعلن النادي تقديم مائة ألف ريال جوائز نقدية،
بالإضافة إلى عشرة جوالات جوائز فورية، ومائة هدية للأطفال.

نادي الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الشباب يحفز جماهيره للحضور بـ"فيلا"
سبق

حفزت إدارة نادي الشباب جماهير ناديه لحضور مباراة فريق كرة القدم الأول بالنادي، عصر غد، والتي ستجمعه بضيفه فريق ضمك، وذلك ضمن الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير خالد بن سلطان في مقر النادي.

وأعلنت إدارة النادي دخول الجماهير الحاضرة، في السحب على فيلا فاخرة مقدمة لشريك النادي؛ حيث سيتم السحب نهاية الموسم.

كما أعلن النادي تقديم مائة ألف ريال جوائز نقدية،
بالإضافة إلى عشرة جوالات جوائز فورية، ومائة هدية للأطفال.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
06:48 PM

الشباب يحفز جماهيره للحضور بـ"فيلا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
18
14,308

حفزت إدارة نادي الشباب جماهير ناديه لحضور مباراة فريق كرة القدم الأول بالنادي، عصر غد، والتي ستجمعه بضيفه فريق ضمك، وذلك ضمن الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير خالد بن سلطان في مقر النادي.

وأعلنت إدارة النادي دخول الجماهير الحاضرة، في السحب على فيلا فاخرة مقدمة لشريك النادي؛ حيث سيتم السحب نهاية الموسم.

كما أعلن النادي تقديم مائة ألف ريال جوائز نقدية،
بالإضافة إلى عشرة جوالات جوائز فورية، ومائة هدية للأطفال.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,700
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,851
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,437
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,799

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة