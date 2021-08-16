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أمير تبوك يدشن ويتفقد عددًا من المشروعات التنموية في محافظة حقل.. غدًا

بطاقة إنتاجية تبلغ 17 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا

يدشن أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً الثلاثاء، منظومة إنتاج حقل للمياه المحلاة بتقنية التناضح العكسي التي تنفذها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بطاقة إنتاجية تبلغ 17 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً؛ لتعزيز أمن إمدادات المياه بالمحافظة والقرى المحيطة به.

ويتفقد أمير منطقة تبوك أيضًا سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتشمل المركز الحضاري بمدينة حقل، ومباني البلدية، ومشروعات للحدائق والساحات والسفلتة والإنارة والأرصفة بالمحافظة، كما يلتقي خلال الزيارة المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة حقل.

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أمير تبوك يدشن ويتفقد عددًا من المشروعات التنموية في محافظة حقل.. غدًا
سبق

يدشن أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً الثلاثاء، منظومة إنتاج حقل للمياه المحلاة بتقنية التناضح العكسي التي تنفذها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بطاقة إنتاجية تبلغ 17 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً؛ لتعزيز أمن إمدادات المياه بالمحافظة والقرى المحيطة به.

ويتفقد أمير منطقة تبوك أيضًا سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتشمل المركز الحضاري بمدينة حقل، ومباني البلدية، ومشروعات للحدائق والساحات والسفلتة والإنارة والأرصفة بالمحافظة، كما يلتقي خلال الزيارة المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة حقل.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
03:00 PM

أمير تبوك يدشن ويتفقد عددًا من المشروعات التنموية في محافظة حقل.. غدًا

بطاقة إنتاجية تبلغ 17 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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يدشن أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً الثلاثاء، منظومة إنتاج حقل للمياه المحلاة بتقنية التناضح العكسي التي تنفذها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بطاقة إنتاجية تبلغ 17 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً؛ لتعزيز أمن إمدادات المياه بالمحافظة والقرى المحيطة به.

ويتفقد أمير منطقة تبوك أيضًا سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتشمل المركز الحضاري بمدينة حقل، ومباني البلدية، ومشروعات للحدائق والساحات والسفلتة والإنارة والأرصفة بالمحافظة، كما يلتقي خلال الزيارة المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة حقل.

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