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مدير تعليم جدة يتابع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

وسط تطبيق للإجراءات والاحترازات الصحية وانضباطية عالية

تابع المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، والتي أداها طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية حضوريًا.

وشهد اليوم الأول بداية موفقة للاختبارات، وانضباطية عالية في كافة المدارس، وفق التقارير الميدانية، وسط تطبيق للإجراءات والاحترازات الصحية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والطالبات، وتوفير البيئة الملائمة لأدائهم اختباراتهم بيسر واطمئنان.

وقدم المدير العام للتعليم بجدة الشكر والتقدير لقيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية على جهودهم المبذولة والمضاعفة في موسم الاختبارات، مثمناً جهود المشرفين والمشرفات وحرصهم المستمر على الإنجاز والدقة في أعمالهم، مقدماً كذلك الشكر لأسر الطلاب والطالبات على حرصهم ومتابعتهم وتهيئة البيئة المناسبة لأبنائهم ليؤدوا الاختبارات في بيئة ملائمة، وكذلك متابعتهم وتواصلهم الفاعل مع المدرسة لإنجاح العملية التعليمية.

وشهدت مدارس تعليم جدة في اليوم الأول للاختبارات جولات ميدانية لمساعدي المدير العام للتعليم والقيادات التعليمية ومديري ومديرات مكاتب التعليم "بنين وبنات"، إلى جانب الزيارات الإشرافية لأكثر من 1500 مشرف ومشرفة؛ للوقوف بشكل مباشر على سير الاختبارات، ومتابعة أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتقديم الدعم الفني لمديري ومديرات المدارس ‎والمعلمين والمعلمات وفق الخطة الخاصة بالاختبارات.

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مدير تعليم جدة يتابع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول
سبق

تابع المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، والتي أداها طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية حضوريًا.

وشهد اليوم الأول بداية موفقة للاختبارات، وانضباطية عالية في كافة المدارس، وفق التقارير الميدانية، وسط تطبيق للإجراءات والاحترازات الصحية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والطالبات، وتوفير البيئة الملائمة لأدائهم اختباراتهم بيسر واطمئنان.

وقدم المدير العام للتعليم بجدة الشكر والتقدير لقيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية على جهودهم المبذولة والمضاعفة في موسم الاختبارات، مثمناً جهود المشرفين والمشرفات وحرصهم المستمر على الإنجاز والدقة في أعمالهم، مقدماً كذلك الشكر لأسر الطلاب والطالبات على حرصهم ومتابعتهم وتهيئة البيئة المناسبة لأبنائهم ليؤدوا الاختبارات في بيئة ملائمة، وكذلك متابعتهم وتواصلهم الفاعل مع المدرسة لإنجاح العملية التعليمية.

وشهدت مدارس تعليم جدة في اليوم الأول للاختبارات جولات ميدانية لمساعدي المدير العام للتعليم والقيادات التعليمية ومديري ومديرات مكاتب التعليم "بنين وبنات"، إلى جانب الزيارات الإشرافية لأكثر من 1500 مشرف ومشرفة؛ للوقوف بشكل مباشر على سير الاختبارات، ومتابعة أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتقديم الدعم الفني لمديري ومديرات المدارس ‎والمعلمين والمعلمات وفق الخطة الخاصة بالاختبارات.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
05:19 PM

مدير تعليم جدة يتابع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

وسط تطبيق للإجراءات والاحترازات الصحية وانضباطية عالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تابع المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، والتي أداها طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية حضوريًا.

وشهد اليوم الأول بداية موفقة للاختبارات، وانضباطية عالية في كافة المدارس، وفق التقارير الميدانية، وسط تطبيق للإجراءات والاحترازات الصحية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والطالبات، وتوفير البيئة الملائمة لأدائهم اختباراتهم بيسر واطمئنان.

وقدم المدير العام للتعليم بجدة الشكر والتقدير لقيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية على جهودهم المبذولة والمضاعفة في موسم الاختبارات، مثمناً جهود المشرفين والمشرفات وحرصهم المستمر على الإنجاز والدقة في أعمالهم، مقدماً كذلك الشكر لأسر الطلاب والطالبات على حرصهم ومتابعتهم وتهيئة البيئة المناسبة لأبنائهم ليؤدوا الاختبارات في بيئة ملائمة، وكذلك متابعتهم وتواصلهم الفاعل مع المدرسة لإنجاح العملية التعليمية.

وشهدت مدارس تعليم جدة في اليوم الأول للاختبارات جولات ميدانية لمساعدي المدير العام للتعليم والقيادات التعليمية ومديري ومديرات مكاتب التعليم "بنين وبنات"، إلى جانب الزيارات الإشرافية لأكثر من 1500 مشرف ومشرفة؛ للوقوف بشكل مباشر على سير الاختبارات، ومتابعة أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتقديم الدعم الفني لمديري ومديرات المدارس ‎والمعلمين والمعلمات وفق الخطة الخاصة بالاختبارات.

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