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اختفاء معتمر سوداني ستيني في الحرم منذ 3 أيام

نجله يناشد البحث عنه بعد إبلاغ الجهات الأمنية

ناشد معتمر سوداني البحث عن والده الستيني المفقود منذ ثلاثة أيّام في الحرم المكي الشريف.

وقال المعتمر السوداني "رزق": خرج والدي واسمه كامل سيّد للعمرة منذ صباح السبت ولكنه لم يَعُد ولَم نستطع العثور عليه رغم إبلاغنا للجهات الأمنية في الحرم.

وأضاف: والدي كان يرتدي إحرامه وهو نحيل الجسم معتدل الطول مصاب بمرض السكري ولا يعاني من اعتلالات نفسية.

وأردف: وصلنا من السودان الخميس الماضي لغرض العمرة ثم العودة ونناشد من يعثر أو يتعرف عليه التواصل على هاتف 054 661 3498 أو إبلاغ الجهات الأمنية.

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اختفاء معتمر سوداني ستيني في الحرم منذ 3 أيام
سبق

ناشد معتمر سوداني البحث عن والده الستيني المفقود منذ ثلاثة أيّام في الحرم المكي الشريف.

وقال المعتمر السوداني "رزق": خرج والدي واسمه كامل سيّد للعمرة منذ صباح السبت ولكنه لم يَعُد ولَم نستطع العثور عليه رغم إبلاغنا للجهات الأمنية في الحرم.

وأضاف: والدي كان يرتدي إحرامه وهو نحيل الجسم معتدل الطول مصاب بمرض السكري ولا يعاني من اعتلالات نفسية.

وأردف: وصلنا من السودان الخميس الماضي لغرض العمرة ثم العودة ونناشد من يعثر أو يتعرف عليه التواصل على هاتف 054 661 3498 أو إبلاغ الجهات الأمنية.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
03:21 PM

اختفاء معتمر سوداني ستيني في الحرم منذ 3 أيام

نجله يناشد البحث عنه بعد إبلاغ الجهات الأمنية

A A A
عبدالعزيز الشهري - مكة المكرمة
5
6,557

ناشد معتمر سوداني البحث عن والده الستيني المفقود منذ ثلاثة أيّام في الحرم المكي الشريف.

وقال المعتمر السوداني "رزق": خرج والدي واسمه كامل سيّد للعمرة منذ صباح السبت ولكنه لم يَعُد ولَم نستطع العثور عليه رغم إبلاغنا للجهات الأمنية في الحرم.

وأضاف: والدي كان يرتدي إحرامه وهو نحيل الجسم معتدل الطول مصاب بمرض السكري ولا يعاني من اعتلالات نفسية.

وأردف: وصلنا من السودان الخميس الماضي لغرض العمرة ثم العودة ونناشد من يعثر أو يتعرف عليه التواصل على هاتف 054 661 3498 أو إبلاغ الجهات الأمنية.

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