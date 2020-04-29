مكة تسجل 356 إصابة بـ"كورونا" وتتخطى الـ500 في حالات التعافي

إجمالي الإصابات 5160 حالة.. منها 4573 نشطة و518 تماثلوا للشفاء

سجّلت مكة المكرمة رقماً قياسياً يعتبر الأعلى لها منذ بداية تفشي فيروس "كورونا" الجديد في المملكة، حيث سجلت اليوم 356 إصابة جديدة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية الفيروس حتى اليوم؛ 5160 حالة، منها 4573 حالة نشطة، و518 حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة؛ 69 حالة وفاة.

ويعتبر الرقم 356 الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، اليوم، فيما يخص الحالات الجديدة في مكة المكرمة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أعلى رقم يومي سجلته العاصمة المقدسة منذ بداية رصد حالات فيروس "كورونا" الجديد في المملكة.