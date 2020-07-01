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"تطوير مكة": 50% نسبة إنجاز الجزء الثاني من "الطريق الدائري الثالث"

تواصل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بأجزائه الثلاثة.

ويجري إتمام الجزء الأول من المشروع (شارع الحنساء- نهاية شارع الجزائر) من خلال تنفيذ أربعة جسور على تقاطعات الخنساء - الحج - وادي لقيطه - الجزائر.

وبلغت نسبة الإنجاز في جزئه الثاني 50%، والذي يمتد على طريق (شارع الجزائر- نهاية التنعيم)، وتشمل مجالات أعماله: تنفيذ الطرق والجسور والأعمال المدنية والكهربائية، وتنفيذ جسر على شارع الحج، وتنفيذ المنحدرات المتبقية في تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق المدينة.

أما الجزء الثالث من المشروع (تقاطع المسخوطة- بداية العزيزية) فتشمل أعماله استكمال الجزء المتبقي من الدائري الثالث إلى طريق الأمير سلطان، وذلك بتنفيذ أعمال الطريق، وتركيب الأرصفة والحواجز الخرسانية على جانبي الطريق.

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"تطوير مكة": 50% نسبة إنجاز الجزء الثاني من "الطريق الدائري الثالث"
سبق

تواصل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بأجزائه الثلاثة.

ويجري إتمام الجزء الأول من المشروع (شارع الحنساء- نهاية شارع الجزائر) من خلال تنفيذ أربعة جسور على تقاطعات الخنساء - الحج - وادي لقيطه - الجزائر.

وبلغت نسبة الإنجاز في جزئه الثاني 50%، والذي يمتد على طريق (شارع الجزائر- نهاية التنعيم)، وتشمل مجالات أعماله: تنفيذ الطرق والجسور والأعمال المدنية والكهربائية، وتنفيذ جسر على شارع الحج، وتنفيذ المنحدرات المتبقية في تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق المدينة.

أما الجزء الثالث من المشروع (تقاطع المسخوطة- بداية العزيزية) فتشمل أعماله استكمال الجزء المتبقي من الدائري الثالث إلى طريق الأمير سلطان، وذلك بتنفيذ أعمال الطريق، وتركيب الأرصفة والحواجز الخرسانية على جانبي الطريق.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
07:38 PM

"تطوير مكة": 50% نسبة إنجاز الجزء الثاني من "الطريق الدائري الثالث"

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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1,774

تواصل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بأجزائه الثلاثة.

ويجري إتمام الجزء الأول من المشروع (شارع الحنساء- نهاية شارع الجزائر) من خلال تنفيذ أربعة جسور على تقاطعات الخنساء - الحج - وادي لقيطه - الجزائر.

وبلغت نسبة الإنجاز في جزئه الثاني 50%، والذي يمتد على طريق (شارع الجزائر- نهاية التنعيم)، وتشمل مجالات أعماله: تنفيذ الطرق والجسور والأعمال المدنية والكهربائية، وتنفيذ جسر على شارع الحج، وتنفيذ المنحدرات المتبقية في تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق المدينة.

أما الجزء الثالث من المشروع (تقاطع المسخوطة- بداية العزيزية) فتشمل أعماله استكمال الجزء المتبقي من الدائري الثالث إلى طريق الأمير سلطان، وذلك بتنفيذ أعمال الطريق، وتركيب الأرصفة والحواجز الخرسانية على جانبي الطريق.

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