تواصل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بأجزائه الثلاثة.
ويجري إتمام الجزء الأول من المشروع (شارع الحنساء- نهاية شارع الجزائر) من خلال تنفيذ أربعة جسور على تقاطعات الخنساء - الحج - وادي لقيطه - الجزائر.
وبلغت نسبة الإنجاز في جزئه الثاني 50%، والذي يمتد على طريق (شارع الجزائر- نهاية التنعيم)، وتشمل مجالات أعماله: تنفيذ الطرق والجسور والأعمال المدنية والكهربائية، وتنفيذ جسر على شارع الحج، وتنفيذ المنحدرات المتبقية في تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق المدينة.
أما الجزء الثالث من المشروع (تقاطع المسخوطة- بداية العزيزية) فتشمل أعماله استكمال الجزء المتبقي من الدائري الثالث إلى طريق الأمير سلطان، وذلك بتنفيذ أعمال الطريق، وتركيب الأرصفة والحواجز الخرسانية على جانبي الطريق.
"تطوير مكة": 50% نسبة إنجاز الجزء الثاني من "الطريق الدائري الثالث"
تواصل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بأجزائه الثلاثة.
ويجري إتمام الجزء الأول من المشروع (شارع الحنساء- نهاية شارع الجزائر) من خلال تنفيذ أربعة جسور على تقاطعات الخنساء - الحج - وادي لقيطه - الجزائر.
وبلغت نسبة الإنجاز في جزئه الثاني 50%، والذي يمتد على طريق (شارع الجزائر- نهاية التنعيم)، وتشمل مجالات أعماله: تنفيذ الطرق والجسور والأعمال المدنية والكهربائية، وتنفيذ جسر على شارع الحج، وتنفيذ المنحدرات المتبقية في تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق المدينة.
أما الجزء الثالث من المشروع (تقاطع المسخوطة- بداية العزيزية) فتشمل أعماله استكمال الجزء المتبقي من الدائري الثالث إلى طريق الأمير سلطان، وذلك بتنفيذ أعمال الطريق، وتركيب الأرصفة والحواجز الخرسانية على جانبي الطريق.
تواصل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بأجزائه الثلاثة.
"تطوير مكة": 50% نسبة إنجاز الجزء الثاني من "الطريق الدائري الثالث"
تواصل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بأجزائه الثلاثة.
ويجري إتمام الجزء الأول من المشروع (شارع الحنساء- نهاية شارع الجزائر) من خلال تنفيذ أربعة جسور على تقاطعات الخنساء - الحج - وادي لقيطه - الجزائر.
وبلغت نسبة الإنجاز في جزئه الثاني 50%، والذي يمتد على طريق (شارع الجزائر- نهاية التنعيم)، وتشمل مجالات أعماله: تنفيذ الطرق والجسور والأعمال المدنية والكهربائية، وتنفيذ جسر على شارع الحج، وتنفيذ المنحدرات المتبقية في تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق المدينة.
أما الجزء الثالث من المشروع (تقاطع المسخوطة- بداية العزيزية) فتشمل أعماله استكمال الجزء المتبقي من الدائري الثالث إلى طريق الأمير سلطان، وذلك بتنفيذ أعمال الطريق، وتركيب الأرصفة والحواجز الخرسانية على جانبي الطريق.