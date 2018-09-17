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لجنة مكافحة الممارسات الضارة بمجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ 32

ناقش عددًا من المواضيع المتعلقة بمجال الصناعة الخليجية

عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون، اجتماعها الثاني والثلاثين، وذلك خلال الفترة 16 - 17 سبتمبر 2019م، برئاسة مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان عضو اللجنة الدائمة محمود بن عامر الهطالي, وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض.

وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المتعلقة بمجال الصناعة الخليجية، كما اطلعت اللجنة على التقارير الفنية المقدمة من مكتب الأمانة حول مستجدات التحقيقات الجارية ومتابعة التدابير السارية، إلى جانب عدد من الموضوعات التي ستناقش في الاجتماع المشترك بين اللجنة الدائمة وهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.

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لجنة مكافحة الممارسات الضارة بمجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ 32
سبق

عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون، اجتماعها الثاني والثلاثين، وذلك خلال الفترة 16 - 17 سبتمبر 2019م، برئاسة مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان عضو اللجنة الدائمة محمود بن عامر الهطالي, وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض.

وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المتعلقة بمجال الصناعة الخليجية، كما اطلعت اللجنة على التقارير الفنية المقدمة من مكتب الأمانة حول مستجدات التحقيقات الجارية ومتابعة التدابير السارية، إلى جانب عدد من الموضوعات التي ستناقش في الاجتماع المشترك بين اللجنة الدائمة وهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
04:53 PM

لجنة مكافحة الممارسات الضارة بمجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ 32

ناقش عددًا من المواضيع المتعلقة بمجال الصناعة الخليجية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون، اجتماعها الثاني والثلاثين، وذلك خلال الفترة 16 - 17 سبتمبر 2019م، برئاسة مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان عضو اللجنة الدائمة محمود بن عامر الهطالي, وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض.

وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المتعلقة بمجال الصناعة الخليجية، كما اطلعت اللجنة على التقارير الفنية المقدمة من مكتب الأمانة حول مستجدات التحقيقات الجارية ومتابعة التدابير السارية، إلى جانب عدد من الموضوعات التي ستناقش في الاجتماع المشترك بين اللجنة الدائمة وهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.

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