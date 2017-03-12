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"الزهراني": فِرق المراقبة بأمانة جدة تغلق 42 مقهى لم تلتزم بالتعليمات

إثر جولات للتأكد من تطبيق التعليمات بمنع تداول "الشيش" و"المعسلات"

أوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إغلاق 42 مقهى في جدة؛ لم تلتزم بالتعليمات، وذلك عقب القيام بجولات على المقاهي والمطاعم للتأكد من تطبيقها التعليمات الخاصة بمنع تداول "الشيش" و"المعسلات" حرصًا على سلامة مرتاديها، ومنع انتقال العدوى.

وأضاف "الزهراني" بأن وكالة البلديات الفرعية ومراقبة الأسواق والمحال الغذائية والتجارية بأمانة جدة تعمل بجهود متواصلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

وأشار "الزهراني" إلى أن الحملات الرقابية المكثفة متواصلة خلال الفترات الصباحية والمسائية على مدار 24 ساعة من قِبل مراقبي البلديات الفرعية والإدارات المختصة بأمانة محافظة جدة؛ وذلك لمتابعة المنشآت الغذائية والصحية كافة للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية، والالتزام بتوفير وسائل التعقيم والمطهرات، وارتداء الكمامات والقفازات، وتكثيف أعمال النظافة الدورية لمنع تفشي فيروس كورونا في المحافظة، وسلامة روادها والمستهلكين من المواطنين والمقيمين.

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"الزهراني": فِرق المراقبة بأمانة جدة تغلق 42 مقهى لم تلتزم بالتعليمات
سبق

أوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إغلاق 42 مقهى في جدة؛ لم تلتزم بالتعليمات، وذلك عقب القيام بجولات على المقاهي والمطاعم للتأكد من تطبيقها التعليمات الخاصة بمنع تداول "الشيش" و"المعسلات" حرصًا على سلامة مرتاديها، ومنع انتقال العدوى.

وأضاف "الزهراني" بأن وكالة البلديات الفرعية ومراقبة الأسواق والمحال الغذائية والتجارية بأمانة جدة تعمل بجهود متواصلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

وأشار "الزهراني" إلى أن الحملات الرقابية المكثفة متواصلة خلال الفترات الصباحية والمسائية على مدار 24 ساعة من قِبل مراقبي البلديات الفرعية والإدارات المختصة بأمانة محافظة جدة؛ وذلك لمتابعة المنشآت الغذائية والصحية كافة للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية، والالتزام بتوفير وسائل التعقيم والمطهرات، وارتداء الكمامات والقفازات، وتكثيف أعمال النظافة الدورية لمنع تفشي فيروس كورونا في المحافظة، وسلامة روادها والمستهلكين من المواطنين والمقيمين.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
12:34 AM

"الزهراني": فِرق المراقبة بأمانة جدة تغلق 42 مقهى لم تلتزم بالتعليمات

إثر جولات للتأكد من تطبيق التعليمات بمنع تداول "الشيش" و"المعسلات"

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عبدالله الراجحي - جدة
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2,597

أوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إغلاق 42 مقهى في جدة؛ لم تلتزم بالتعليمات، وذلك عقب القيام بجولات على المقاهي والمطاعم للتأكد من تطبيقها التعليمات الخاصة بمنع تداول "الشيش" و"المعسلات" حرصًا على سلامة مرتاديها، ومنع انتقال العدوى.

وأضاف "الزهراني" بأن وكالة البلديات الفرعية ومراقبة الأسواق والمحال الغذائية والتجارية بأمانة جدة تعمل بجهود متواصلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

وأشار "الزهراني" إلى أن الحملات الرقابية المكثفة متواصلة خلال الفترات الصباحية والمسائية على مدار 24 ساعة من قِبل مراقبي البلديات الفرعية والإدارات المختصة بأمانة محافظة جدة؛ وذلك لمتابعة المنشآت الغذائية والصحية كافة للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية، والالتزام بتوفير وسائل التعقيم والمطهرات، وارتداء الكمامات والقفازات، وتكثيف أعمال النظافة الدورية لمنع تفشي فيروس كورونا في المحافظة، وسلامة روادها والمستهلكين من المواطنين والمقيمين.

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