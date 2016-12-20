"الأرصاد" ينبّه: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل ومحافظاتها

مصحوبة بتدنٍ للرؤية وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة حتى ٥ مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، لافتاً إلى تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.