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"الأرصاد" ينبّه: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل ومحافظاتها

مصحوبة بتدنٍ للرؤية وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة حتى ٥ مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، لافتاً إلى تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.

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"الأرصاد" ينبّه: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل ومحافظاتها
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، لافتاً إلى تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
10:50 AM

"الأرصاد" ينبّه: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل ومحافظاتها

مصحوبة بتدنٍ للرؤية وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة حتى ٥ مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، لافتاً إلى تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
13,700
201,250 سيارة ..

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12,869
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38 مليار ..

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