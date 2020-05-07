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جازان.. "البيئة" يفسح لنقل 583 رأسًا من الماشية إلى جزيرة فرسان

خلال الـ20 يومًا الماضية

أفسح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، ممثلاً بالعيادة البيطرية لنحو 583 رأسًا من الضأن البلدي والماعز، لنقلها من ميناء جازان إلى ميناء فرسان ، وذلك خلال الـ20 يومًا الماضية.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف أن العيادة البيطرية بالفرع تنفذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل المحافظة على جزيرة فرسان خالية من الأوبئة، وذلك عبر فحص الحيوانات التي يتم نقلها من مدينة جيزان إلى جزيرة فرسان, حيث تقوم العيادة بعمل فحص على كل المواشي التي يرغب الأهالي في نقلها إلى الجزيرة حيث يتم الفحص وفقًا لمصدر تلك المواشي.
وشرح المهندس آل عطيف الإجراءات المتبعة لعمل العيادة البيطرية، حيث يتم الفحص الظاهري للمواشي معلومة المصدر التي لدى أصحابها بطاقات صحية مسجلة، أما المواشي التي جرى إدخالها عبر المنافذ الحدودية فيتم الكشف الظاهري عليها إذا كانت تحمل أوراقًا تبين منفذ الدخول وأرقام التسجيل، أما إذا كانت المواشي مجهولة المصدر فيتم أخذ عينات منها ويتم حجرها 21 يومًا للتأكد من سلامتها وخلوها من الأوبئة قبل إعطاء التصاريح اللازمة لنقلها إلى جزيرة فرسان، حيث يسمح لكل مواطن بنقل 50 رأسًا من الضأن والماعز شهريًا، عقب القيام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على جزر فرسان خالية من الأوبئة - بمشيئة الله -.

وزارة البيئة و المياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. "البيئة" يفسح لنقل 583 رأسًا من الماشية إلى جزيرة فرسان
سبق

أفسح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، ممثلاً بالعيادة البيطرية لنحو 583 رأسًا من الضأن البلدي والماعز، لنقلها من ميناء جازان إلى ميناء فرسان ، وذلك خلال الـ20 يومًا الماضية.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف أن العيادة البيطرية بالفرع تنفذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل المحافظة على جزيرة فرسان خالية من الأوبئة، وذلك عبر فحص الحيوانات التي يتم نقلها من مدينة جيزان إلى جزيرة فرسان, حيث تقوم العيادة بعمل فحص على كل المواشي التي يرغب الأهالي في نقلها إلى الجزيرة حيث يتم الفحص وفقًا لمصدر تلك المواشي.
وشرح المهندس آل عطيف الإجراءات المتبعة لعمل العيادة البيطرية، حيث يتم الفحص الظاهري للمواشي معلومة المصدر التي لدى أصحابها بطاقات صحية مسجلة، أما المواشي التي جرى إدخالها عبر المنافذ الحدودية فيتم الكشف الظاهري عليها إذا كانت تحمل أوراقًا تبين منفذ الدخول وأرقام التسجيل، أما إذا كانت المواشي مجهولة المصدر فيتم أخذ عينات منها ويتم حجرها 21 يومًا للتأكد من سلامتها وخلوها من الأوبئة قبل إعطاء التصاريح اللازمة لنقلها إلى جزيرة فرسان، حيث يسمح لكل مواطن بنقل 50 رأسًا من الضأن والماعز شهريًا، عقب القيام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على جزر فرسان خالية من الأوبئة - بمشيئة الله -.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
04:27 PM

جازان.. "البيئة" يفسح لنقل 583 رأسًا من الماشية إلى جزيرة فرسان

خلال الـ20 يومًا الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أفسح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، ممثلاً بالعيادة البيطرية لنحو 583 رأسًا من الضأن البلدي والماعز، لنقلها من ميناء جازان إلى ميناء فرسان ، وذلك خلال الـ20 يومًا الماضية.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف أن العيادة البيطرية بالفرع تنفذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل المحافظة على جزيرة فرسان خالية من الأوبئة، وذلك عبر فحص الحيوانات التي يتم نقلها من مدينة جيزان إلى جزيرة فرسان, حيث تقوم العيادة بعمل فحص على كل المواشي التي يرغب الأهالي في نقلها إلى الجزيرة حيث يتم الفحص وفقًا لمصدر تلك المواشي.
وشرح المهندس آل عطيف الإجراءات المتبعة لعمل العيادة البيطرية، حيث يتم الفحص الظاهري للمواشي معلومة المصدر التي لدى أصحابها بطاقات صحية مسجلة، أما المواشي التي جرى إدخالها عبر المنافذ الحدودية فيتم الكشف الظاهري عليها إذا كانت تحمل أوراقًا تبين منفذ الدخول وأرقام التسجيل، أما إذا كانت المواشي مجهولة المصدر فيتم أخذ عينات منها ويتم حجرها 21 يومًا للتأكد من سلامتها وخلوها من الأوبئة قبل إعطاء التصاريح اللازمة لنقلها إلى جزيرة فرسان، حيث يسمح لكل مواطن بنقل 50 رأسًا من الضأن والماعز شهريًا، عقب القيام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على جزر فرسان خالية من الأوبئة - بمشيئة الله -.

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