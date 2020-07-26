"آل عاطف" يحتفل بزواجه في تثليث

احتفل الشاب حمد بن مسفر عايض آل عاطف القحطاني، أحد منسوبي قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة نجران، بزواجه في أحد القصور في محافظة تثليث.
حضر الحفل جمع كبير من المشايخ والأعيان والأهل والزملاء والشعراء؛ متمنين له حياة سعيدة.
احتفل الشاب حمد بن مسفر عايض آل عاطف القحطاني، أحد منسوبي قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة نجران، بزواجه في أحد القصور في محافظة تثليث.
حضر الحفل جمع كبير من المشايخ والأعيان والأهل والزملاء والشعراء؛ متمنين له حياة سعيدة.
احتفل الشاب حمد بن مسفر عايض آل عاطف القحطاني، أحد منسوبي قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة نجران، بزواجه في أحد القصور في محافظة تثليث.
حضر الحفل جمع كبير من المشايخ والأعيان والأهل والزملاء والشعراء؛ متمنين له حياة سعيدة.
احتفل الشاب حمد بن مسفر عايض آل عاطف القحطاني، أحد منسوبي قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة نجران، بزواجه في أحد القصور في محافظة تثليث.
حضر الحفل جمع كبير من المشايخ والأعيان والأهل والزملاء والشعراء؛ متمنين له حياة سعيدة.