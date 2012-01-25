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مجموعة "المودة" تُوقّع شراكة استراتيجية مع "تمر"

لدعم وتمكين الأرامل والمطلقات عبر أكاديمية الحياة

وقّعت جمعية المودة للتنمية الأسرية شراكة استراتيجية مع مجموعة "تمر" لدعم وتمكين الأرامل والمطلقات ومستفيدات الضمان؛ بهدف التمكين الحرفي والمهني والإنتاج والتسويق، عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، إحدى مبادرات جمعية المودة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "المودة"، المهندس فيصل السمنودي، أن الهدف من الشراكة هو تمكين المرأة وتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج، وذلك بتقديم دورات حرفية ومهنية في تصميم الأزياء ولوحة الالهام، خياطة وتصميم الجلابيات، خياطة وتصميم المفارش والبيز، خياطة وتصميم العبايات، صيانة الجوالات "هاردوير - سوفت وير"، المطبوعات التجارية بأنواعها، صناعة محتوى للخدمات، التصوير الفوتوغرافي، تصوير المنتجات بالهواتف الذكية.

وقدم "فيصل" شكره وتقديره لمجموعة تمر على دعمها مستمر لأكثر من ثلاث سنوات في تمكين المرأة في أكاديمية الحياة، ففي العام الماضي ساهمت مجموعة تمر في تمكين 1,530 سيدة تم تدريبهن وتأهيلهن عبر 26 دورة تدريبية حرفية ومهنية، بالإضافة لدعمها المستمر لهذا العام.
وأكد "السمنودي" أن مجموعة تمر من الشركات المميزة التي تقوم بدور كبير في خدمة المجتمع واستقرار الأسرة عبر شراكتها مع المودة، مشيرًا إلى أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تأسست عام 2018م.

ويتم تنظيم عدد من البرامج والدورات التدريبية المختلفة، حيث إن هدفها التمكين الحرفي والمهني للأرامل والمطلقات ومستفيدات الضمان الاجتماعي، كما أن الأكاديمية في خطتها لهذا العام بالإضافة للتمكين المهني تسعى الأكاديمية لتقديم القروض التمويلية للمشاريع متناهية الصغر عبر شراكتها مع بنك التنمية الاجتماعي وتقديم السكن لمستفيدات صندوق ترابط عبر شراكتها مع وزارة الإسكان في برنامج الإسكان التنموي.

يُذكر أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تقدم برامجها مجاناً، ويمكن للسيدات التسجيل في الدورات والبرامج التي تقدمها عبر الرابط الإلكتروني almawaddah.org.sa/activities أو عبر حساب الأكاديمية في منصة "تويتر" @AlhayatAcadem للاطلاع على آخر أخبار ومنجزات الأكاديمية.

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مجموعة "المودة" تُوقّع شراكة استراتيجية مع "تمر"
سبق

وقّعت جمعية المودة للتنمية الأسرية شراكة استراتيجية مع مجموعة "تمر" لدعم وتمكين الأرامل والمطلقات ومستفيدات الضمان؛ بهدف التمكين الحرفي والمهني والإنتاج والتسويق، عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، إحدى مبادرات جمعية المودة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "المودة"، المهندس فيصل السمنودي، أن الهدف من الشراكة هو تمكين المرأة وتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج، وذلك بتقديم دورات حرفية ومهنية في تصميم الأزياء ولوحة الالهام، خياطة وتصميم الجلابيات، خياطة وتصميم المفارش والبيز، خياطة وتصميم العبايات، صيانة الجوالات "هاردوير - سوفت وير"، المطبوعات التجارية بأنواعها، صناعة محتوى للخدمات، التصوير الفوتوغرافي، تصوير المنتجات بالهواتف الذكية.

وقدم "فيصل" شكره وتقديره لمجموعة تمر على دعمها مستمر لأكثر من ثلاث سنوات في تمكين المرأة في أكاديمية الحياة، ففي العام الماضي ساهمت مجموعة تمر في تمكين 1,530 سيدة تم تدريبهن وتأهيلهن عبر 26 دورة تدريبية حرفية ومهنية، بالإضافة لدعمها المستمر لهذا العام.
وأكد "السمنودي" أن مجموعة تمر من الشركات المميزة التي تقوم بدور كبير في خدمة المجتمع واستقرار الأسرة عبر شراكتها مع المودة، مشيرًا إلى أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تأسست عام 2018م.

ويتم تنظيم عدد من البرامج والدورات التدريبية المختلفة، حيث إن هدفها التمكين الحرفي والمهني للأرامل والمطلقات ومستفيدات الضمان الاجتماعي، كما أن الأكاديمية في خطتها لهذا العام بالإضافة للتمكين المهني تسعى الأكاديمية لتقديم القروض التمويلية للمشاريع متناهية الصغر عبر شراكتها مع بنك التنمية الاجتماعي وتقديم السكن لمستفيدات صندوق ترابط عبر شراكتها مع وزارة الإسكان في برنامج الإسكان التنموي.

يُذكر أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تقدم برامجها مجاناً، ويمكن للسيدات التسجيل في الدورات والبرامج التي تقدمها عبر الرابط الإلكتروني almawaddah.org.sa/activities أو عبر حساب الأكاديمية في منصة "تويتر" @AlhayatAcadem للاطلاع على آخر أخبار ومنجزات الأكاديمية.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
02:52 PM

مجموعة "المودة" تُوقّع شراكة استراتيجية مع "تمر"

لدعم وتمكين الأرامل والمطلقات عبر أكاديمية الحياة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقّعت جمعية المودة للتنمية الأسرية شراكة استراتيجية مع مجموعة "تمر" لدعم وتمكين الأرامل والمطلقات ومستفيدات الضمان؛ بهدف التمكين الحرفي والمهني والإنتاج والتسويق، عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، إحدى مبادرات جمعية المودة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "المودة"، المهندس فيصل السمنودي، أن الهدف من الشراكة هو تمكين المرأة وتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج، وذلك بتقديم دورات حرفية ومهنية في تصميم الأزياء ولوحة الالهام، خياطة وتصميم الجلابيات، خياطة وتصميم المفارش والبيز، خياطة وتصميم العبايات، صيانة الجوالات "هاردوير - سوفت وير"، المطبوعات التجارية بأنواعها، صناعة محتوى للخدمات، التصوير الفوتوغرافي، تصوير المنتجات بالهواتف الذكية.

وقدم "فيصل" شكره وتقديره لمجموعة تمر على دعمها مستمر لأكثر من ثلاث سنوات في تمكين المرأة في أكاديمية الحياة، ففي العام الماضي ساهمت مجموعة تمر في تمكين 1,530 سيدة تم تدريبهن وتأهيلهن عبر 26 دورة تدريبية حرفية ومهنية، بالإضافة لدعمها المستمر لهذا العام.
وأكد "السمنودي" أن مجموعة تمر من الشركات المميزة التي تقوم بدور كبير في خدمة المجتمع واستقرار الأسرة عبر شراكتها مع المودة، مشيرًا إلى أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تأسست عام 2018م.

ويتم تنظيم عدد من البرامج والدورات التدريبية المختلفة، حيث إن هدفها التمكين الحرفي والمهني للأرامل والمطلقات ومستفيدات الضمان الاجتماعي، كما أن الأكاديمية في خطتها لهذا العام بالإضافة للتمكين المهني تسعى الأكاديمية لتقديم القروض التمويلية للمشاريع متناهية الصغر عبر شراكتها مع بنك التنمية الاجتماعي وتقديم السكن لمستفيدات صندوق ترابط عبر شراكتها مع وزارة الإسكان في برنامج الإسكان التنموي.

يُذكر أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تقدم برامجها مجاناً، ويمكن للسيدات التسجيل في الدورات والبرامج التي تقدمها عبر الرابط الإلكتروني almawaddah.org.sa/activities أو عبر حساب الأكاديمية في منصة "تويتر" @AlhayatAcadem للاطلاع على آخر أخبار ومنجزات الأكاديمية.

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