‫في "وادي الدواسر".. مصادرة حمولة 7 شاحنات من السماد غير المعالج

البلدية تدعو للإبلاغ عن مخالفات الصحة العامة على رقم 940 على مدار الساعة

تمكنت بلدية محافظة وادي الدواسر، فجر اليوم، من ضبط 7 شاحنات محملة بسماد الدواجن غير المعالج بعد دخولها المحافظة.

‫وأوضحت "البلدية" في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن مراقبي البلدية ممثلين بمكتب خدمات النويعمة، تمكنوا فجرًا من ضبط 7 شاحنات بعد كمين محكم قبل توزيعها على المزارع.

‫وأكدت "البلدية"، أنها صادرت حمولة الشاحنات وإتلافها في الموقع المخصص لها؛ كما خالفت كل شاحنة بمبلغ 20 ألف ريال بإجمالي 14000 ريال، منوها على الجميع بالتعاون والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالصحة العامة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة.