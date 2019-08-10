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طقس يوم عرفة تسبقه تنبيهات الإنذار المبكر.. مكة تواعد الأمطار

تصل حد الغزارة مع أتربة مثارة.. 7 مناطق وحالات مناخية متفاوتة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، عدة مناطق من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مناطق مكة المكرمة وجازان تشهدان تنبيهًا متقدمًا لأمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد والسيول، وشبه انعدام في الرؤية؛ فيما تشهد عسير والباحة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ونشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد، وتستمر الحالة بمكة المكرمة من الثانية عشرة ظهرًا للثامنة مساء.

وأفادت الأرصاد بتعرض مكة المكرمة ونجران لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل في مكة: (الجموم، والعاصمة المقدسة، وبحرة زجدة، وعرفات، ومزدلفة، ومنى)، من العاشرة صباحًا للثامنة مساء.

وفي تنبيه آخر، أفادت الهيئة بأن مناطق (الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة) تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية.

وتشمل الحالة بالرياض: (الأفلاج، والخرج، والداودمي، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، ورماح، وعفيف، ووادي الدواسر)؛ فيما تشمل الحالة بمكة المكرمة كلًا من: (الخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة، ورنيه)، وتبدأ في المنطقتين من العاشرة صباحًا للثامنة مساء.

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طقس يوم عرفة تسبقه تنبيهات الإنذار المبكر.. مكة تواعد الأمطار
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، عدة مناطق من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مناطق مكة المكرمة وجازان تشهدان تنبيهًا متقدمًا لأمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد والسيول، وشبه انعدام في الرؤية؛ فيما تشهد عسير والباحة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ونشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد، وتستمر الحالة بمكة المكرمة من الثانية عشرة ظهرًا للثامنة مساء.

وأفادت الأرصاد بتعرض مكة المكرمة ونجران لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل في مكة: (الجموم، والعاصمة المقدسة، وبحرة زجدة، وعرفات، ومزدلفة، ومنى)، من العاشرة صباحًا للثامنة مساء.

وفي تنبيه آخر، أفادت الهيئة بأن مناطق (الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة) تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية.

وتشمل الحالة بالرياض: (الأفلاج، والخرج، والداودمي، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، ورماح، وعفيف، ووادي الدواسر)؛ فيما تشمل الحالة بمكة المكرمة كلًا من: (الخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة، ورنيه)، وتبدأ في المنطقتين من العاشرة صباحًا للثامنة مساء.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
09:01 AM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
11:04 AM

طقس يوم عرفة تسبقه تنبيهات الإنذار المبكر.. مكة تواعد الأمطار

تصل حد الغزارة مع أتربة مثارة.. 7 مناطق وحالات مناخية متفاوتة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، عدة مناطق من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مناطق مكة المكرمة وجازان تشهدان تنبيهًا متقدمًا لأمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد والسيول، وشبه انعدام في الرؤية؛ فيما تشهد عسير والباحة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ونشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد، وتستمر الحالة بمكة المكرمة من الثانية عشرة ظهرًا للثامنة مساء.

وأفادت الأرصاد بتعرض مكة المكرمة ونجران لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل في مكة: (الجموم، والعاصمة المقدسة، وبحرة زجدة، وعرفات، ومزدلفة، ومنى)، من العاشرة صباحًا للثامنة مساء.

وفي تنبيه آخر، أفادت الهيئة بأن مناطق (الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة) تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية.

وتشمل الحالة بالرياض: (الأفلاج، والخرج، والداودمي، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، ورماح، وعفيف، ووادي الدواسر)؛ فيما تشمل الحالة بمكة المكرمة كلًا من: (الخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة، ورنيه)، وتبدأ في المنطقتين من العاشرة صباحًا للثامنة مساء.

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