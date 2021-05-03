النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الرياض يشدد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمطاعم

لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من "الفيروس" ورصد المخالفين

شدد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق التجارية والمطاعم؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك إثر اطلاع الأمير فيصل على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض، حيث رصدت القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه خلال الأسبوع الماضي (13855) مخالفة للإجراءات الاحترازية، وأغلقت (472) منشأة و (42) مسجدًا، من خلال (55774) جولة رقابية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الرياض يشدد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمطاعم
سبق

شدد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق التجارية والمطاعم؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك إثر اطلاع الأمير فيصل على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض، حيث رصدت القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه خلال الأسبوع الماضي (13855) مخالفة للإجراءات الاحترازية، وأغلقت (472) منشأة و (42) مسجدًا، من خلال (55774) جولة رقابية.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
10:34 PM

أمير الرياض يشدد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمطاعم

لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من "الفيروس" ورصد المخالفين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,945

شدد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق التجارية والمطاعم؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك إثر اطلاع الأمير فيصل على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض، حيث رصدت القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه خلال الأسبوع الماضي (13855) مخالفة للإجراءات الاحترازية، وأغلقت (472) منشأة و (42) مسجدًا، من خلال (55774) جولة رقابية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,549
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,349
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,941
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,817

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة