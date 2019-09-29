النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
كان في منزل أحد أصدقائه بحي الشاطئ بجدة ودخل عليهما "الجاني" ثم تطوّر النقاش مع الفقيد

شرطة مكة تعلن استشهاد اللواء الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة 5 من رجال الأمن

هطولات رعدية ورياح بالطائف في تنبيه لـ "الأرصاد" .. و"المدني" تحذّر

يتمدّد توقيته حتى التاسعة مساءً .. وتوصية بعدم النزول في مجارى السيول

ورد، اليوم الأحد، تنبيهٌ من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن هطول أمطار رعدية مصحوبةً بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظة الطائف والأجزاء المجاورة لها، ابتداءً من الساعة ١٢ منتصف ليل أمس حتى التاسعة من مساء اليوم الأحد.

وأكّد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف؛ أن إدارته تهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، وتوصي بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يجعلها أمطار خيرِ وبركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هطولات رعدية ورياح بالطائف في تنبيه لـ "الأرصاد" .. و"المدني" تحذّر
سبق

ورد، اليوم الأحد، تنبيهٌ من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن هطول أمطار رعدية مصحوبةً بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظة الطائف والأجزاء المجاورة لها، ابتداءً من الساعة ١٢ منتصف ليل أمس حتى التاسعة من مساء اليوم الأحد.

وأكّد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف؛ أن إدارته تهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، وتوصي بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يجعلها أمطار خيرِ وبركة.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
01:03 PM

هطولات رعدية ورياح بالطائف في تنبيه لـ "الأرصاد" .. و"المدني" تحذّر

يتمدّد توقيته حتى التاسعة مساءً .. وتوصية بعدم النزول في مجارى السيول

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
2,239

ورد، اليوم الأحد، تنبيهٌ من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن هطول أمطار رعدية مصحوبةً بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظة الطائف والأجزاء المجاورة لها، ابتداءً من الساعة ١٢ منتصف ليل أمس حتى التاسعة من مساء اليوم الأحد.

وأكّد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف؛ أن إدارته تهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، وتوصي بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يجعلها أمطار خيرِ وبركة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,207
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,253
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,254
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,849

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة