هطولات رعدية ورياح بالطائف في تنبيه لـ "الأرصاد" .. و"المدني" تحذّر

يتمدّد توقيته حتى التاسعة مساءً .. وتوصية بعدم النزول في مجارى السيول

ورد، اليوم الأحد، تنبيهٌ من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن هطول أمطار رعدية مصحوبةً بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظة الطائف والأجزاء المجاورة لها، ابتداءً من الساعة ١٢ منتصف ليل أمس حتى التاسعة من مساء اليوم الأحد.

وأكّد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف؛ أن إدارته تهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، وتوصي بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يجعلها أمطار خيرِ وبركة.