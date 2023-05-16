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جمعية أصدقاء مرضى الشيخوخة تطلق حملة "حنا معك"

تستهدف تقديم المساعدة لـ7 آلاف مريض خلال جائحة كورونا

تعكف جمعية أصدقاء مرضى الشيخوخة على العمل لاستمرار حملة "حنا معك" والتي تستهدف مرضى الشيخوخة وكبار السن في منطقة مكة المكرمة ومساعدتهم خلال جائحة كورونا.

وبدأت الحملة في توزيع الكمامات والمعقمات والفيتامينات لكبار السن، وتهدف الحملة إلى توزيع السلال الغذائية والوجبات الساخنة اليومية، بإشراف رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ أحمد بن ناصر العبيكان.

وقال "العبيكان": استهدفت الحملة منذ انطلاقها تزامناً مع جائحة كورونا سبعة آلاف أسرة، وقدمت المساعدات الإغاثية لأربعة آلاف أسرة في جدة ومكة والطائف.

وأكد اتخاذ جميع الاحترازات الوقائية خلال العمل على إغاثة المتضررين من الجائحة، تكاملاً مع الجهود الوطنية؛ لتقليل آثارها في وطن الخير والعطاء.

وأضاف: الجمعية تعمل على تثقيف وتدريب عائلات المصابين بأمراض الشيخوخة وتقديم المشورة لهم، والتوعية بحقوقهم وسبل حمايتهم، وتأمين الأدوية والأجهزة المساندة لهم، وإجراء الدراسات والأبحاث والإحصاءات المتعلقة بمرضى الشيخوخة.

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جمعية أصدقاء مرضى الشيخوخة تطلق حملة "حنا معك"
سبق

تعكف جمعية أصدقاء مرضى الشيخوخة على العمل لاستمرار حملة "حنا معك" والتي تستهدف مرضى الشيخوخة وكبار السن في منطقة مكة المكرمة ومساعدتهم خلال جائحة كورونا.

وبدأت الحملة في توزيع الكمامات والمعقمات والفيتامينات لكبار السن، وتهدف الحملة إلى توزيع السلال الغذائية والوجبات الساخنة اليومية، بإشراف رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ أحمد بن ناصر العبيكان.

وقال "العبيكان": استهدفت الحملة منذ انطلاقها تزامناً مع جائحة كورونا سبعة آلاف أسرة، وقدمت المساعدات الإغاثية لأربعة آلاف أسرة في جدة ومكة والطائف.

وأكد اتخاذ جميع الاحترازات الوقائية خلال العمل على إغاثة المتضررين من الجائحة، تكاملاً مع الجهود الوطنية؛ لتقليل آثارها في وطن الخير والعطاء.

وأضاف: الجمعية تعمل على تثقيف وتدريب عائلات المصابين بأمراض الشيخوخة وتقديم المشورة لهم، والتوعية بحقوقهم وسبل حمايتهم، وتأمين الأدوية والأجهزة المساندة لهم، وإجراء الدراسات والأبحاث والإحصاءات المتعلقة بمرضى الشيخوخة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
02:22 PM

جمعية أصدقاء مرضى الشيخوخة تطلق حملة "حنا معك"

تستهدف تقديم المساعدة لـ7 آلاف مريض خلال جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعكف جمعية أصدقاء مرضى الشيخوخة على العمل لاستمرار حملة "حنا معك" والتي تستهدف مرضى الشيخوخة وكبار السن في منطقة مكة المكرمة ومساعدتهم خلال جائحة كورونا.

وبدأت الحملة في توزيع الكمامات والمعقمات والفيتامينات لكبار السن، وتهدف الحملة إلى توزيع السلال الغذائية والوجبات الساخنة اليومية، بإشراف رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ أحمد بن ناصر العبيكان.

وقال "العبيكان": استهدفت الحملة منذ انطلاقها تزامناً مع جائحة كورونا سبعة آلاف أسرة، وقدمت المساعدات الإغاثية لأربعة آلاف أسرة في جدة ومكة والطائف.

وأكد اتخاذ جميع الاحترازات الوقائية خلال العمل على إغاثة المتضررين من الجائحة، تكاملاً مع الجهود الوطنية؛ لتقليل آثارها في وطن الخير والعطاء.

وأضاف: الجمعية تعمل على تثقيف وتدريب عائلات المصابين بأمراض الشيخوخة وتقديم المشورة لهم، والتوعية بحقوقهم وسبل حمايتهم، وتأمين الأدوية والأجهزة المساندة لهم، وإجراء الدراسات والأبحاث والإحصاءات المتعلقة بمرضى الشيخوخة.

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