النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلاغ مواطنة بالفيديو يستدعي تفاعل "أمانة الطائف": سنغلق موقع المستثمر

مياه الصرف الصحي تجري والروائح الكريهة تعمّ بأحد متنزهات الشفا

تفاعلت أمانة الطائف مع بلاغ مواطنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن وثقته بمقطع فيديو تشكو من جريان مياه الصرف الصحي والروائح الكريهة بجوار أحد المواقع بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف؛ حيث بيّنت الأمانة أنها اتخذت إجراءاتها النظامية، وأنه جارٍ إغلاق الموقع لحين تصحيح الملاحظة.

وبيّنت المواطنة في شكواها عبر "تويتر"، أن مياه الصرف الصحي تجري في أحد المنتزهات بالشفا، وتمر على بعض جلسات المتنزهين وسط روائح كريهة؛ لتتجاوب معها أمانة الطائف، وتبيّن أن الموقع لمستثمر ولا يتبع الأمانة، وأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وجارٍ إغلاقه لحين تصحيح الملاحظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بلاغ مواطنة بالفيديو يستدعي تفاعل "أمانة الطائف": سنغلق موقع المستثمر
سبق

تفاعلت أمانة الطائف مع بلاغ مواطنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن وثقته بمقطع فيديو تشكو من جريان مياه الصرف الصحي والروائح الكريهة بجوار أحد المواقع بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف؛ حيث بيّنت الأمانة أنها اتخذت إجراءاتها النظامية، وأنه جارٍ إغلاق الموقع لحين تصحيح الملاحظة.

وبيّنت المواطنة في شكواها عبر "تويتر"، أن مياه الصرف الصحي تجري في أحد المنتزهات بالشفا، وتمر على بعض جلسات المتنزهين وسط روائح كريهة؛ لتتجاوب معها أمانة الطائف، وتبيّن أن الموقع لمستثمر ولا يتبع الأمانة، وأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وجارٍ إغلاقه لحين تصحيح الملاحظة.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
12:23 PM

بلاغ مواطنة بالفيديو يستدعي تفاعل "أمانة الطائف": سنغلق موقع المستثمر

مياه الصرف الصحي تجري والروائح الكريهة تعمّ بأحد متنزهات الشفا

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
3
9,258

تفاعلت أمانة الطائف مع بلاغ مواطنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن وثقته بمقطع فيديو تشكو من جريان مياه الصرف الصحي والروائح الكريهة بجوار أحد المواقع بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف؛ حيث بيّنت الأمانة أنها اتخذت إجراءاتها النظامية، وأنه جارٍ إغلاق الموقع لحين تصحيح الملاحظة.

وبيّنت المواطنة في شكواها عبر "تويتر"، أن مياه الصرف الصحي تجري في أحد المنتزهات بالشفا، وتمر على بعض جلسات المتنزهين وسط روائح كريهة؛ لتتجاوب معها أمانة الطائف، وتبيّن أن الموقع لمستثمر ولا يتبع الأمانة، وأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وجارٍ إغلاقه لحين تصحيح الملاحظة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,278
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,210
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,530
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,064

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة