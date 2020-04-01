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بلدية الأفلاج تواجه "كورونا" بمعدّاتها وآلياتها في الطرقات والأسواق والمرافق العامة

جولات على المطاعم ومصادرة لحوم وأعذية مجهولة المصدر ومعاقبة للمخالفين

سخرت بلدية الأفلاج معدّاتها وآلياتها وكوادرها البشرية على مدار الساعة، وفي كل موقع؛ لمحاربة كورونا، والتعقيم والتنظيف بالطرقات والأسواق والمرافق العامة، وحتى مباني ومواقف الجهات الحكومية.

حيث تقوم البلدية بمتابعةٍ ميدانية وإشراف مباشر من رئيس البلدية رشيد آل عمار، بجهود كبيرة على مدار الساعة كانت محطَّ أنظار الجميع، ولقيت إشادة وثناء من الأهالي، سخرت المعدات والآليات ووسائل التنظيف والتعقيم والكوادر البشرية، ونفذت سلسلة من الإجراءات والأعمال اليومية كثفت خلالها حملات التعقيم والتطهير للمباني الحكومية والشوارع الحيوية والمرافق العامة، وتعقيم الأسواق والمحلات التجارية.

وتُجري الفرق التفتيشية ببلدية الأفلاج، جولات على المطاعم ومستودعات تخزين الأغذية، نجحت خلالها في ضبط لحوم مجهولة المصدر، ورصد سوء تخزين للأغذية ومخالفات للاشتراطات البلدية على بعض المحلّات التجارية، وتمت مصادرة الأغذية والخضار واللحوم، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

الأفلاج بلدية الأفلاج فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدية الأفلاج تواجه "كورونا" بمعدّاتها وآلياتها في الطرقات والأسواق والمرافق العامة
سبق

سخرت بلدية الأفلاج معدّاتها وآلياتها وكوادرها البشرية على مدار الساعة، وفي كل موقع؛ لمحاربة كورونا، والتعقيم والتنظيف بالطرقات والأسواق والمرافق العامة، وحتى مباني ومواقف الجهات الحكومية.

حيث تقوم البلدية بمتابعةٍ ميدانية وإشراف مباشر من رئيس البلدية رشيد آل عمار، بجهود كبيرة على مدار الساعة كانت محطَّ أنظار الجميع، ولقيت إشادة وثناء من الأهالي، سخرت المعدات والآليات ووسائل التنظيف والتعقيم والكوادر البشرية، ونفذت سلسلة من الإجراءات والأعمال اليومية كثفت خلالها حملات التعقيم والتطهير للمباني الحكومية والشوارع الحيوية والمرافق العامة، وتعقيم الأسواق والمحلات التجارية.

وتُجري الفرق التفتيشية ببلدية الأفلاج، جولات على المطاعم ومستودعات تخزين الأغذية، نجحت خلالها في ضبط لحوم مجهولة المصدر، ورصد سوء تخزين للأغذية ومخالفات للاشتراطات البلدية على بعض المحلّات التجارية، وتمت مصادرة الأغذية والخضار واللحوم، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:59 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
09:58 PM

بلدية الأفلاج تواجه "كورونا" بمعدّاتها وآلياتها في الطرقات والأسواق والمرافق العامة

جولات على المطاعم ومصادرة لحوم وأعذية مجهولة المصدر ومعاقبة للمخالفين

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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715

سخرت بلدية الأفلاج معدّاتها وآلياتها وكوادرها البشرية على مدار الساعة، وفي كل موقع؛ لمحاربة كورونا، والتعقيم والتنظيف بالطرقات والأسواق والمرافق العامة، وحتى مباني ومواقف الجهات الحكومية.

حيث تقوم البلدية بمتابعةٍ ميدانية وإشراف مباشر من رئيس البلدية رشيد آل عمار، بجهود كبيرة على مدار الساعة كانت محطَّ أنظار الجميع، ولقيت إشادة وثناء من الأهالي، سخرت المعدات والآليات ووسائل التنظيف والتعقيم والكوادر البشرية، ونفذت سلسلة من الإجراءات والأعمال اليومية كثفت خلالها حملات التعقيم والتطهير للمباني الحكومية والشوارع الحيوية والمرافق العامة، وتعقيم الأسواق والمحلات التجارية.

وتُجري الفرق التفتيشية ببلدية الأفلاج، جولات على المطاعم ومستودعات تخزين الأغذية، نجحت خلالها في ضبط لحوم مجهولة المصدر، ورصد سوء تخزين للأغذية ومخالفات للاشتراطات البلدية على بعض المحلّات التجارية، وتمت مصادرة الأغذية والخضار واللحوم، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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