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"ساما" تطرح مسودة تحديث قواعد مزاولة أعمال الصرافة وتطلب المرئيات

تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة وانطلاقاً من حرصها على مواكبة تطورات القطاع

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحَ مشروع (مسودة) تحديث للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 / 05 / 1432 هـ، وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة؛ داعيةً المؤسسة العموم والمُهتمين، إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع قبل تاريخ 26 / 06 / 1441هـ الموافق 20 / 02 / 2020م.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًاً من حرصها على مواكبة أحدث التطورات في قطاع الخدمات المالية، وسعياً لتحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة، وكذلك من منطلق دور المؤسسة الرقابي والإشرافي، ولدعم هذا القطاع لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.

وأشارت "ساما"، إلى نشر مشروع مسودة تحديث للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingPublicConsultation.aspx، لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين وإرسالها عبر البريد الإلكتروني: MEXCH@SAMA.GOV.SA، موكدةً أَنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

مؤسسة النقد العربي السعودي ساما مشروع مسودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ساما" تطرح مسودة تحديث قواعد مزاولة أعمال الصرافة وتطلب المرئيات
سبق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحَ مشروع (مسودة) تحديث للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 / 05 / 1432 هـ، وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة؛ داعيةً المؤسسة العموم والمُهتمين، إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع قبل تاريخ 26 / 06 / 1441هـ الموافق 20 / 02 / 2020م.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًاً من حرصها على مواكبة أحدث التطورات في قطاع الخدمات المالية، وسعياً لتحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة، وكذلك من منطلق دور المؤسسة الرقابي والإشرافي، ولدعم هذا القطاع لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.

وأشارت "ساما"، إلى نشر مشروع مسودة تحديث للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingPublicConsultation.aspx، لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين وإرسالها عبر البريد الإلكتروني: MEXCH@SAMA.GOV.SA، موكدةً أَنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
01:13 PM

"ساما" تطرح مسودة تحديث قواعد مزاولة أعمال الصرافة وتطلب المرئيات

تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة وانطلاقاً من حرصها على مواكبة تطورات القطاع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحَ مشروع (مسودة) تحديث للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 / 05 / 1432 هـ، وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة؛ داعيةً المؤسسة العموم والمُهتمين، إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع قبل تاريخ 26 / 06 / 1441هـ الموافق 20 / 02 / 2020م.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًاً من حرصها على مواكبة أحدث التطورات في قطاع الخدمات المالية، وسعياً لتحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة، وكذلك من منطلق دور المؤسسة الرقابي والإشرافي، ولدعم هذا القطاع لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.

وأشارت "ساما"، إلى نشر مشروع مسودة تحديث للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingPublicConsultation.aspx، لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين وإرسالها عبر البريد الإلكتروني: MEXCH@SAMA.GOV.SA، موكدةً أَنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

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