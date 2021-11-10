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حساب المواطن: إيداع 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر نوفمبر

بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق 10.5 مليون مستفيد

أودع اليوم الأربعاء، برنامج حساب المواطن، 1.9 مليار ريال مخصّص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة، 19 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 107 مليارات ريال؛ منها 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن 77% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1059 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكّلين ما نسبته 95%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 110 آلاف مستفيد، مشكّلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار الهاجري؛ إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45%، وشكّل الذكـور المستقلون 55%، موضحاً أن 84% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 16% على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.

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حساب المواطن: إيداع 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر نوفمبر
سبق

أودع اليوم الأربعاء، برنامج حساب المواطن، 1.9 مليار ريال مخصّص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة، 19 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 107 مليارات ريال؛ منها 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن 77% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1059 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكّلين ما نسبته 95%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 110 آلاف مستفيد، مشكّلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار الهاجري؛ إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45%، وشكّل الذكـور المستقلون 55%، موضحاً أن 84% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 16% على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
01:20 PM

حساب المواطن: إيداع 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر نوفمبر

بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق 10.5 مليون مستفيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودع اليوم الأربعاء، برنامج حساب المواطن، 1.9 مليار ريال مخصّص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة، 19 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 107 مليارات ريال؛ منها 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن 77% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1059 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكّلين ما نسبته 95%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 110 آلاف مستفيد، مشكّلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار الهاجري؛ إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45%، وشكّل الذكـور المستقلون 55%، موضحاً أن 84% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 16% على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,298
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
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