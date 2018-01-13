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تحديث مهم نهاية الشهر يُوقف "واتساب" عن العمل في ملايين الهواتف

ابتداءً من فبراير لتلك التي تعمل بإصدارات قديمة من أندرويد وiOS

أفاد تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، بأن تطبيق "واتساب" سيتوقف عن العمل في الملايين من الهواتف الذكية، العاملة بنظامَي التشغيل "أندرويد" وiOS.

ولن يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير مع الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة من أندرويد وiOS، ابتداءً من فبراير المقبل، وذلك نظراً لإجراء تحديث مهم على "واتساب" مع نهاية الشهر الجاري.

وإلى جانب مجموعة كبيرة من الهواتف العاملة بنظامَي أندرويد وiOS، فإن أجهزة "ويندوز" خسرت منذ الآن ميزة تشغيل التطبيق.

ووفق ما نشرته السبت "سكاي نيوز" بالنسبة لهواتف "آيفون"، فإن "واتساب" سيتوقف عن العمل في أيّ جهاز يدعم الإصدار 8 من iOS، إلا أن عدداً من الهواتف قادرٌ على التحديث للإصدار 9 من نظام التشغيل للتمتع بخدمات التطبيق، وهي آيفون 6، و6 بلس، و5 سي، وآيفون 5، و4 إس.

وفيما يتعلق بآيفون 4 والإصدارات الأقدم، فإنها لن تكون قادرة على التحديث، وستخسر دعم "واتساب".

أما الهواتف العاملة بنظام التشغيل "أندرويد"، فإن توقف "واتساب" سيشمل الأجهزة العاملة بإصدار أقدم من 4.0.3، والذي طرح سنة 2011، ويعرف باسم "آيس كريم ساندويتش".

واتساب

الرئيسية/ تقنية / التطبيقات

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تحديث مهم نهاية الشهر يُوقف "واتساب" عن العمل في ملايين الهواتف
سبق

أفاد تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، بأن تطبيق "واتساب" سيتوقف عن العمل في الملايين من الهواتف الذكية، العاملة بنظامَي التشغيل "أندرويد" وiOS.

ولن يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير مع الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة من أندرويد وiOS، ابتداءً من فبراير المقبل، وذلك نظراً لإجراء تحديث مهم على "واتساب" مع نهاية الشهر الجاري.

وإلى جانب مجموعة كبيرة من الهواتف العاملة بنظامَي أندرويد وiOS، فإن أجهزة "ويندوز" خسرت منذ الآن ميزة تشغيل التطبيق.

ووفق ما نشرته السبت "سكاي نيوز" بالنسبة لهواتف "آيفون"، فإن "واتساب" سيتوقف عن العمل في أيّ جهاز يدعم الإصدار 8 من iOS، إلا أن عدداً من الهواتف قادرٌ على التحديث للإصدار 9 من نظام التشغيل للتمتع بخدمات التطبيق، وهي آيفون 6، و6 بلس، و5 سي، وآيفون 5، و4 إس.

وفيما يتعلق بآيفون 4 والإصدارات الأقدم، فإنها لن تكون قادرة على التحديث، وستخسر دعم "واتساب".

أما الهواتف العاملة بنظام التشغيل "أندرويد"، فإن توقف "واتساب" سيشمل الأجهزة العاملة بإصدار أقدم من 4.0.3، والذي طرح سنة 2011، ويعرف باسم "آيس كريم ساندويتش".

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
10:40 AM

تحديث مهم نهاية الشهر يُوقف "واتساب" عن العمل في ملايين الهواتف

ابتداءً من فبراير لتلك التي تعمل بإصدارات قديمة من أندرويد وiOS

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، بأن تطبيق "واتساب" سيتوقف عن العمل في الملايين من الهواتف الذكية، العاملة بنظامَي التشغيل "أندرويد" وiOS.

ولن يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير مع الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة من أندرويد وiOS، ابتداءً من فبراير المقبل، وذلك نظراً لإجراء تحديث مهم على "واتساب" مع نهاية الشهر الجاري.

وإلى جانب مجموعة كبيرة من الهواتف العاملة بنظامَي أندرويد وiOS، فإن أجهزة "ويندوز" خسرت منذ الآن ميزة تشغيل التطبيق.

ووفق ما نشرته السبت "سكاي نيوز" بالنسبة لهواتف "آيفون"، فإن "واتساب" سيتوقف عن العمل في أيّ جهاز يدعم الإصدار 8 من iOS، إلا أن عدداً من الهواتف قادرٌ على التحديث للإصدار 9 من نظام التشغيل للتمتع بخدمات التطبيق، وهي آيفون 6، و6 بلس، و5 سي، وآيفون 5، و4 إس.

وفيما يتعلق بآيفون 4 والإصدارات الأقدم، فإنها لن تكون قادرة على التحديث، وستخسر دعم "واتساب".

أما الهواتف العاملة بنظام التشغيل "أندرويد"، فإن توقف "واتساب" سيشمل الأجهزة العاملة بإصدار أقدم من 4.0.3، والذي طرح سنة 2011، ويعرف باسم "آيس كريم ساندويتش".

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