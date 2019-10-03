نظم فريق جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف، بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة، برنامجًا توعويًّا تثقيفيًّا، يستهدف مراكز وأقسام المرور. وقال مدير جمعية كفى بالطائف عبدالله بن علي الشهري: إن انطلاق البرنامج بعد توجيهات إدارة المرور بالطائف، موضحًا تغطيته أكثر من عشرين مركزًا وقسم مرور. وافتتح البرنامج، اليوم، مدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني، الذي ثمن جهود "كفى" ونشاطها التوعوي بالقطاعات العسكرية، شاكرًا له حرصه ودعمه المتواصل لبرامجها. ونوه الشهري إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج في يومه الأول أكثر من 70 فردًا من منسوبي المرور. يذكر أن "آمن" عبارة عن برنامج تثقيفي وقائي يُعنى بمنسوبي المنشآت والقطاعات العسكرية والأمنية؛ كونهم عماد الأمن وطوق الأمان؛ ولذا أولت الجمعية هذا البرنامج عناية خاصة.

"كفى" ومرور الطائف تنظمان برنامجًا تثقيفيًّا للتوعية بأضرار التدخين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-03 نظم فريق جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف، بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة، برنامجًا توعويًّا تثقيفيًّا، يستهدف مراكز وأقسام المرور.



وقال مدير جمعية كفى بالطائف عبدالله بن علي الشهري: إن انطلاق البرنامج بعد توجيهات إدارة المرور بالطائف، موضحًا تغطيته أكثر من عشرين مركزًا وقسم مرور.



وافتتح البرنامج، اليوم، مدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني، الذي ثمن جهود "كفى" ونشاطها التوعوي بالقطاعات العسكرية، شاكرًا له حرصه ودعمه المتواصل لبرامجها.



ونوه الشهري إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج في يومه الأول أكثر من 70 فردًا من منسوبي المرور.



يذكر أن "آمن" عبارة عن برنامج تثقيفي وقائي يُعنى بمنسوبي المنشآت والقطاعات العسكرية والأمنية؛ كونهم عماد الأمن وطوق الأمان؛ ولذا أولت الجمعية هذا البرنامج عناية خاصة.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 05:46 PM

"كفى" ومرور الطائف تنظمان برنامجًا تثقيفيًّا للتوعية بأضرار التدخين شارك أكثر من 70 فردًا من منسوبي الإدارة





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نظم فريق جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف، بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة، برنامجًا توعويًّا تثقيفيًّا، يستهدف مراكز وأقسام المرور.



وقال مدير جمعية كفى بالطائف عبدالله بن علي الشهري: إن انطلاق البرنامج بعد توجيهات إدارة المرور بالطائف، موضحًا تغطيته أكثر من عشرين مركزًا وقسم مرور.



وافتتح البرنامج، اليوم، مدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني، الذي ثمن جهود "كفى" ونشاطها التوعوي بالقطاعات العسكرية، شاكرًا له حرصه ودعمه المتواصل لبرامجها.



ونوه الشهري إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج في يومه الأول أكثر من 70 فردًا من منسوبي المرور.



يذكر أن "آمن" عبارة عن برنامج تثقيفي وقائي يُعنى بمنسوبي المنشآت والقطاعات العسكرية والأمنية؛ كونهم عماد الأمن وطوق الأمان؛ ولذا أولت الجمعية هذا البرنامج عناية خاصة.