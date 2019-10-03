النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كفى" ومرور الطائف تنظمان برنامجًا تثقيفيًّا للتوعية بأضرار التدخين

شارك أكثر من 70 فردًا من منسوبي الإدارة

نظم فريق جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف، بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة، برنامجًا توعويًّا تثقيفيًّا، يستهدف مراكز وأقسام المرور.

وقال مدير جمعية كفى بالطائف عبدالله بن علي الشهري: إن انطلاق البرنامج بعد توجيهات إدارة المرور بالطائف، موضحًا تغطيته أكثر من عشرين مركزًا وقسم مرور.

وافتتح البرنامج، اليوم، مدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني، الذي ثمن جهود "كفى" ونشاطها التوعوي بالقطاعات العسكرية، شاكرًا له حرصه ودعمه المتواصل لبرامجها.

ونوه الشهري إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج في يومه الأول أكثر من 70 فردًا من منسوبي المرور.

يذكر أن "آمن" عبارة عن برنامج تثقيفي وقائي يُعنى بمنسوبي المنشآت والقطاعات العسكرية والأمنية؛ كونهم عماد الأمن وطوق الأمان؛ ولذا أولت الجمعية هذا البرنامج عناية خاصة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"كفى" ومرور الطائف تنظمان برنامجًا تثقيفيًّا للتوعية بأضرار التدخين
سبق

نظم فريق جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف، بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة، برنامجًا توعويًّا تثقيفيًّا، يستهدف مراكز وأقسام المرور.

وقال مدير جمعية كفى بالطائف عبدالله بن علي الشهري: إن انطلاق البرنامج بعد توجيهات إدارة المرور بالطائف، موضحًا تغطيته أكثر من عشرين مركزًا وقسم مرور.

وافتتح البرنامج، اليوم، مدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني، الذي ثمن جهود "كفى" ونشاطها التوعوي بالقطاعات العسكرية، شاكرًا له حرصه ودعمه المتواصل لبرامجها.

ونوه الشهري إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج في يومه الأول أكثر من 70 فردًا من منسوبي المرور.

يذكر أن "آمن" عبارة عن برنامج تثقيفي وقائي يُعنى بمنسوبي المنشآت والقطاعات العسكرية والأمنية؛ كونهم عماد الأمن وطوق الأمان؛ ولذا أولت الجمعية هذا البرنامج عناية خاصة.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
05:46 PM

"كفى" ومرور الطائف تنظمان برنامجًا تثقيفيًّا للتوعية بأضرار التدخين

شارك أكثر من 70 فردًا من منسوبي الإدارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
18

نظم فريق جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف، بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة، برنامجًا توعويًّا تثقيفيًّا، يستهدف مراكز وأقسام المرور.

وقال مدير جمعية كفى بالطائف عبدالله بن علي الشهري: إن انطلاق البرنامج بعد توجيهات إدارة المرور بالطائف، موضحًا تغطيته أكثر من عشرين مركزًا وقسم مرور.

وافتتح البرنامج، اليوم، مدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني، الذي ثمن جهود "كفى" ونشاطها التوعوي بالقطاعات العسكرية، شاكرًا له حرصه ودعمه المتواصل لبرامجها.

ونوه الشهري إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج في يومه الأول أكثر من 70 فردًا من منسوبي المرور.

يذكر أن "آمن" عبارة عن برنامج تثقيفي وقائي يُعنى بمنسوبي المنشآت والقطاعات العسكرية والأمنية؛ كونهم عماد الأمن وطوق الأمان؛ ولذا أولت الجمعية هذا البرنامج عناية خاصة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,527
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,445
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,488
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,133

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة