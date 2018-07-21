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وفد "عناية" يزور محكمة الأحوال الشخصية في الرياض

ضمن برنامج الجمعية للتواصل مع المؤسسات الحكومية

زار رئيس مجلس إدارة جمعية "عناية"، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، ووفد مرافق له، محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الرياض، ضمن برنامج الجمعية لزيارة مؤسسات القطاع الحكومي.

وكان الوفد مكوناً من الأمين العام للجمعية، الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، والمدير التنفيذي مشاري بن محمد بن دليله، ومدير العلاقات العامة والإعلام، إبراهيم بن عبدالله المسفر.

والتقى الوفد، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، الشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز الهويمل.

وفي بداية اللقاء، شكر "السويلم"، رئيس المحكمة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، واطلع على الجهود التي تقدمها الجمعية للمجتمع.

وقال إن الجمعية تنظم لقاءات دورية مع المسؤولين والشخصيات المهمة في الدولة ضمن برنامج "تواصل"، بهدف تعريفهم بأنشطة الجمعية وبرامجها والتنسيق معها، لتفعيل البرامج المشتركة التي تخدم المجتمع، بما يحقق التكامل بين القطاع الخيري ومؤسسات الدولة، ويسهم في تعزيز العمل الخيري وتنميته، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى التوسع في الخدمات التطوعية وتطويرها، بما يحقق التفاعل مع المجتمع وقضاياه المختلفة.

ومن جانبه، عبر "الهويمل" عن سعادته لزيارة الوفد للجمعية، وقال إن المحكمة يسرها أن ترى جمعية "عناية" وغيرها من الجمعيات وهي تقدم أعمالاً جليلة للمجتمع.

وأضاف: "سرنا أكثر تلك الإنجازات والمهام الكبيرة التي تقدمها الجمعية والتي استمعنا إليها من رئيس مجلس الإدارة، والمحكمة تشيد وتدعم جهودها الخيرة والمتميزة"، ودعا الجميع إلى دعمها والتعاون معها لاستدامة خدماتها الصحية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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وفد "عناية" يزور محكمة الأحوال الشخصية في الرياض
سبق

زار رئيس مجلس إدارة جمعية "عناية"، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، ووفد مرافق له، محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الرياض، ضمن برنامج الجمعية لزيارة مؤسسات القطاع الحكومي.

وكان الوفد مكوناً من الأمين العام للجمعية، الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، والمدير التنفيذي مشاري بن محمد بن دليله، ومدير العلاقات العامة والإعلام، إبراهيم بن عبدالله المسفر.

والتقى الوفد، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، الشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز الهويمل.

وفي بداية اللقاء، شكر "السويلم"، رئيس المحكمة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، واطلع على الجهود التي تقدمها الجمعية للمجتمع.

وقال إن الجمعية تنظم لقاءات دورية مع المسؤولين والشخصيات المهمة في الدولة ضمن برنامج "تواصل"، بهدف تعريفهم بأنشطة الجمعية وبرامجها والتنسيق معها، لتفعيل البرامج المشتركة التي تخدم المجتمع، بما يحقق التكامل بين القطاع الخيري ومؤسسات الدولة، ويسهم في تعزيز العمل الخيري وتنميته، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى التوسع في الخدمات التطوعية وتطويرها، بما يحقق التفاعل مع المجتمع وقضاياه المختلفة.

ومن جانبه، عبر "الهويمل" عن سعادته لزيارة الوفد للجمعية، وقال إن المحكمة يسرها أن ترى جمعية "عناية" وغيرها من الجمعيات وهي تقدم أعمالاً جليلة للمجتمع.

وأضاف: "سرنا أكثر تلك الإنجازات والمهام الكبيرة التي تقدمها الجمعية والتي استمعنا إليها من رئيس مجلس الإدارة، والمحكمة تشيد وتدعم جهودها الخيرة والمتميزة"، ودعا الجميع إلى دعمها والتعاون معها لاستدامة خدماتها الصحية.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
05:32 PM

وفد "عناية" يزور محكمة الأحوال الشخصية في الرياض

ضمن برنامج الجمعية للتواصل مع المؤسسات الحكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار رئيس مجلس إدارة جمعية "عناية"، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، ووفد مرافق له، محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الرياض، ضمن برنامج الجمعية لزيارة مؤسسات القطاع الحكومي.

وكان الوفد مكوناً من الأمين العام للجمعية، الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، والمدير التنفيذي مشاري بن محمد بن دليله، ومدير العلاقات العامة والإعلام، إبراهيم بن عبدالله المسفر.

والتقى الوفد، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، الشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز الهويمل.

وفي بداية اللقاء، شكر "السويلم"، رئيس المحكمة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، واطلع على الجهود التي تقدمها الجمعية للمجتمع.

وقال إن الجمعية تنظم لقاءات دورية مع المسؤولين والشخصيات المهمة في الدولة ضمن برنامج "تواصل"، بهدف تعريفهم بأنشطة الجمعية وبرامجها والتنسيق معها، لتفعيل البرامج المشتركة التي تخدم المجتمع، بما يحقق التكامل بين القطاع الخيري ومؤسسات الدولة، ويسهم في تعزيز العمل الخيري وتنميته، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى التوسع في الخدمات التطوعية وتطويرها، بما يحقق التفاعل مع المجتمع وقضاياه المختلفة.

ومن جانبه، عبر "الهويمل" عن سعادته لزيارة الوفد للجمعية، وقال إن المحكمة يسرها أن ترى جمعية "عناية" وغيرها من الجمعيات وهي تقدم أعمالاً جليلة للمجتمع.

وأضاف: "سرنا أكثر تلك الإنجازات والمهام الكبيرة التي تقدمها الجمعية والتي استمعنا إليها من رئيس مجلس الإدارة، والمحكمة تشيد وتدعم جهودها الخيرة والمتميزة"، ودعا الجميع إلى دعمها والتعاون معها لاستدامة خدماتها الصحية.

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