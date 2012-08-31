النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

أفغانستان تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

عدّته عملاً سافراً يتعارض مع المواثيق الدولية كافة

أدانت جمهورية أفغانستان الإسلامية، واستنكرت بأشد العبارات محاولة الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي عبر طائرة مفخخة بدون طيار.

وشددت على إدانتها للمحاولات الإرهابية كافة التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، وتستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وعدتها أعمالاً سافرة تتعارض مع المواثيق الدولية كافة التي تكفل حق حماية المدنيين والأعيان المدنية.

جاء ذلك في بيان لسفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية بالرياض، جددت فيه وقوف أفغانستان وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها والدفاع عن أمنها واستقرارها، سائلة الله أن يديم على أفغانستان والمملكة الأمن والأمان ويحمي العالم من شر الإرهاب.

وأكد البيان أن أفغانستان وشعبها عانى من الإرهاب وتكبّد الخسائر في الأموال والأنفس بسبب الجماعات الإرهابية التي تسلك منهج ترويع الآمنين وقتل الأبرياء واستهداف المدنيين والعزّل.

أفغانستان مطار أبها الدولي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أفغانستان تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي
سبق

أدانت جمهورية أفغانستان الإسلامية، واستنكرت بأشد العبارات محاولة الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي عبر طائرة مفخخة بدون طيار.

وشددت على إدانتها للمحاولات الإرهابية كافة التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، وتستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وعدتها أعمالاً سافرة تتعارض مع المواثيق الدولية كافة التي تكفل حق حماية المدنيين والأعيان المدنية.

جاء ذلك في بيان لسفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية بالرياض، جددت فيه وقوف أفغانستان وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها والدفاع عن أمنها واستقرارها، سائلة الله أن يديم على أفغانستان والمملكة الأمن والأمان ويحمي العالم من شر الإرهاب.

وأكد البيان أن أفغانستان وشعبها عانى من الإرهاب وتكبّد الخسائر في الأموال والأنفس بسبب الجماعات الإرهابية التي تسلك منهج ترويع الآمنين وقتل الأبرياء واستهداف المدنيين والعزّل.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
02:53 PM

أفغانستان تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

عدّته عملاً سافراً يتعارض مع المواثيق الدولية كافة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,032

أدانت جمهورية أفغانستان الإسلامية، واستنكرت بأشد العبارات محاولة الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي عبر طائرة مفخخة بدون طيار.

وشددت على إدانتها للمحاولات الإرهابية كافة التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، وتستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وعدتها أعمالاً سافرة تتعارض مع المواثيق الدولية كافة التي تكفل حق حماية المدنيين والأعيان المدنية.

جاء ذلك في بيان لسفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية بالرياض، جددت فيه وقوف أفغانستان وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها والدفاع عن أمنها واستقرارها، سائلة الله أن يديم على أفغانستان والمملكة الأمن والأمان ويحمي العالم من شر الإرهاب.

وأكد البيان أن أفغانستان وشعبها عانى من الإرهاب وتكبّد الخسائر في الأموال والأنفس بسبب الجماعات الإرهابية التي تسلك منهج ترويع الآمنين وقتل الأبرياء واستهداف المدنيين والعزّل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,369
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,593
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,899
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,103

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة