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إيقاف القتل تعزيراً للأحداث.. هنا أبرز تطورات "حقوق الإنسان في 2020"

شملت تدشين 19 مركزاً لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة.. أقوال القيادة حاضرة

سردت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، عدداً من أبرز التطورات ذات الصلة بـ#حقوق_الإنسان في #السعودية خلال العام 2020، موضحة أن من بينها تعديل نظام التنفيذ، لتنفذ جبراً الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالشرطة، وإلى دخول المنازل.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" وضمن احتفائها بـ #اليوم_العالمي_لحقوق_الإنسان: "من أبرز التطورات ذات الصلة بـ #حقوق_الإنسان في #السعودية خلال العام 2020 إيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل "الإعدام" تعزيراً على الأحداث، وتدشين 19 مركزاً لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة "شمل" في المملكة؛ لحفظ خصوصية الأسرة وتسهيل وتوفير البيئة المناسبة لهم ولأطفالهم".

وتابعت: أيضاً تصنيف السعودية الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة بتقرير @AlbankAldawli "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون" نتيجة للإصلاحات التشريعية المرتبطة بالمرأة وفق برامج الرؤية إضافة إلى تحمل الحكومة من خلال نظام "ساند" 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في الشركات المتأثرة بجائحة #كورونا.

ونقلت الهيئة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قوله: "إن أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز، فلا فرق بين مواطنِ وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات".

كما نقلت عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قوله: "رؤيتنا لبلادنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، دستورها الإسلام، ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر. سنرحب بالكفاءات من كل مكان، وسيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا البناء والنجاح".

هيئة حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيقاف القتل تعزيراً للأحداث.. هنا أبرز تطورات "حقوق الإنسان في 2020"
سبق

سردت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، عدداً من أبرز التطورات ذات الصلة بـ#حقوق_الإنسان في #السعودية خلال العام 2020، موضحة أن من بينها تعديل نظام التنفيذ، لتنفذ جبراً الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالشرطة، وإلى دخول المنازل.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" وضمن احتفائها بـ #اليوم_العالمي_لحقوق_الإنسان: "من أبرز التطورات ذات الصلة بـ #حقوق_الإنسان في #السعودية خلال العام 2020 إيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل "الإعدام" تعزيراً على الأحداث، وتدشين 19 مركزاً لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة "شمل" في المملكة؛ لحفظ خصوصية الأسرة وتسهيل وتوفير البيئة المناسبة لهم ولأطفالهم".

وتابعت: أيضاً تصنيف السعودية الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة بتقرير @AlbankAldawli "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون" نتيجة للإصلاحات التشريعية المرتبطة بالمرأة وفق برامج الرؤية إضافة إلى تحمل الحكومة من خلال نظام "ساند" 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في الشركات المتأثرة بجائحة #كورونا.

ونقلت الهيئة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قوله: "إن أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز، فلا فرق بين مواطنِ وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات".

كما نقلت عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قوله: "رؤيتنا لبلادنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، دستورها الإسلام، ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر. سنرحب بالكفاءات من كل مكان، وسيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا البناء والنجاح".

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
12:23 PM

إيقاف القتل تعزيراً للأحداث.. هنا أبرز تطورات "حقوق الإنسان في 2020"

شملت تدشين 19 مركزاً لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة.. أقوال القيادة حاضرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سردت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، عدداً من أبرز التطورات ذات الصلة بـ#حقوق_الإنسان في #السعودية خلال العام 2020، موضحة أن من بينها تعديل نظام التنفيذ، لتنفذ جبراً الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالشرطة، وإلى دخول المنازل.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" وضمن احتفائها بـ #اليوم_العالمي_لحقوق_الإنسان: "من أبرز التطورات ذات الصلة بـ #حقوق_الإنسان في #السعودية خلال العام 2020 إيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل "الإعدام" تعزيراً على الأحداث، وتدشين 19 مركزاً لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة "شمل" في المملكة؛ لحفظ خصوصية الأسرة وتسهيل وتوفير البيئة المناسبة لهم ولأطفالهم".

وتابعت: أيضاً تصنيف السعودية الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة بتقرير @AlbankAldawli "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون" نتيجة للإصلاحات التشريعية المرتبطة بالمرأة وفق برامج الرؤية إضافة إلى تحمل الحكومة من خلال نظام "ساند" 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في الشركات المتأثرة بجائحة #كورونا.

ونقلت الهيئة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قوله: "إن أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز، فلا فرق بين مواطنِ وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات".

كما نقلت عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قوله: "رؤيتنا لبلادنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، دستورها الإسلام، ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر. سنرحب بالكفاءات من كل مكان، وسيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا البناء والنجاح".

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