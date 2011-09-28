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"مدائن صالح" إلى "الحِجر".. هذه هي الأسماء الجديدة لمعالم العلا السياحية

بدء الأنشطة السياحية في المحافظة من أكتوبر المقبل وتستمر طوال العام

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن بدء الأنشطة السياحية في العلا في شهر أكتوبر القادم ويستمر طوال العام.

وطلبت الهيئة اعتماد المسميات الرسمية لمعالم العلا السياحية، ومنها تغيير مسمى مدائن صالح إلى "الحجر"، كما طلبت تعديل كتابة المسميات في بعض الوجهات.

وجاءت المسميات كالتالي: استخدام مسمى بلدة العلا القديمة بدلاً من الديرة، ودادان بدلاً من الخريبة، والحجر بدلاً من مدائن صالح، وسكة حديد الحجاز بدلاً من مسمى الطريق العثماني أو الطريق الحجازي، وجبل البنات بدلاً من قصر البنت، ومقبرة لحيان بن كوز بدلاً من قصر الفريد.

إلى هذا أعلنت الهيئة عن إنشاء مكتبة صور ستوفر للإعلاميين والمهتمين كل ما يحتاجونه من لقطات تعكس جمال العلا .

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

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"مدائن صالح" إلى "الحِجر".. هذه هي الأسماء الجديدة لمعالم العلا السياحية
سبق

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن بدء الأنشطة السياحية في العلا في شهر أكتوبر القادم ويستمر طوال العام.

وطلبت الهيئة اعتماد المسميات الرسمية لمعالم العلا السياحية، ومنها تغيير مسمى مدائن صالح إلى "الحجر"، كما طلبت تعديل كتابة المسميات في بعض الوجهات.

وجاءت المسميات كالتالي: استخدام مسمى بلدة العلا القديمة بدلاً من الديرة، ودادان بدلاً من الخريبة، والحجر بدلاً من مدائن صالح، وسكة حديد الحجاز بدلاً من مسمى الطريق العثماني أو الطريق الحجازي، وجبل البنات بدلاً من قصر البنت، ومقبرة لحيان بن كوز بدلاً من قصر الفريد.

إلى هذا أعلنت الهيئة عن إنشاء مكتبة صور ستوفر للإعلاميين والمهتمين كل ما يحتاجونه من لقطات تعكس جمال العلا .

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
05:07 PM

"مدائن صالح" إلى "الحِجر".. هذه هي الأسماء الجديدة لمعالم العلا السياحية

بدء الأنشطة السياحية في المحافظة من أكتوبر المقبل وتستمر طوال العام

A A A
خالد خليل - الرياض
0
1,320

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن بدء الأنشطة السياحية في العلا في شهر أكتوبر القادم ويستمر طوال العام.

وطلبت الهيئة اعتماد المسميات الرسمية لمعالم العلا السياحية، ومنها تغيير مسمى مدائن صالح إلى "الحجر"، كما طلبت تعديل كتابة المسميات في بعض الوجهات.

وجاءت المسميات كالتالي: استخدام مسمى بلدة العلا القديمة بدلاً من الديرة، ودادان بدلاً من الخريبة، والحجر بدلاً من مدائن صالح، وسكة حديد الحجاز بدلاً من مسمى الطريق العثماني أو الطريق الحجازي، وجبل البنات بدلاً من قصر البنت، ومقبرة لحيان بن كوز بدلاً من قصر الفريد.

إلى هذا أعلنت الهيئة عن إنشاء مكتبة صور ستوفر للإعلاميين والمهتمين كل ما يحتاجونه من لقطات تعكس جمال العلا .

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