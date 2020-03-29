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الأفلاج.. القبض على 4 شبان خالفوا منع التجوُّل في مقطع فيديو

صاحب السناب ظهر فيه هو وباقي شركائه وقاموا بتصوير أنفسهم

تمكَّنت شرطة محافظة الأفلاج من ضبط أربعة أشخاص؛ ظهروا في مقطع فيديو وهم مخالفون لقرار منع التجوُّل.

وعلمت مصادر "سبق" أنه بمتابعة مدير شرطة الأفلاج، العميد محمد فالح العاصمي، أسفرت التحريات والبحث الجنائي عن ضبط صاحب السناب الذي وثَّق مقاطع الفيديو مساء البارحة في أحد مراكز الأفلاج، وظهر فيه هو وأشخاص معه، وقاموا بتصوير أنفسهم في مخالفة لمنع التجول. فيما ضبطت قوة المهمات والواجبات مرافقيه، وعددهم ثلاثة أشخاص.

فيروس كورونا الجديد ⁧منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأفلاج.. القبض على 4 شبان خالفوا منع التجوُّل في مقطع فيديو
سبق

تمكَّنت شرطة محافظة الأفلاج من ضبط أربعة أشخاص؛ ظهروا في مقطع فيديو وهم مخالفون لقرار منع التجوُّل.

وعلمت مصادر "سبق" أنه بمتابعة مدير شرطة الأفلاج، العميد محمد فالح العاصمي، أسفرت التحريات والبحث الجنائي عن ضبط صاحب السناب الذي وثَّق مقاطع الفيديو مساء البارحة في أحد مراكز الأفلاج، وظهر فيه هو وأشخاص معه، وقاموا بتصوير أنفسهم في مخالفة لمنع التجول. فيما ضبطت قوة المهمات والواجبات مرافقيه، وعددهم ثلاثة أشخاص.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
11:10 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:31 AM

الأفلاج.. القبض على 4 شبان خالفوا منع التجوُّل في مقطع فيديو

صاحب السناب ظهر فيه هو وباقي شركائه وقاموا بتصوير أنفسهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
4
5,912

تمكَّنت شرطة محافظة الأفلاج من ضبط أربعة أشخاص؛ ظهروا في مقطع فيديو وهم مخالفون لقرار منع التجوُّل.

وعلمت مصادر "سبق" أنه بمتابعة مدير شرطة الأفلاج، العميد محمد فالح العاصمي، أسفرت التحريات والبحث الجنائي عن ضبط صاحب السناب الذي وثَّق مقاطع الفيديو مساء البارحة في أحد مراكز الأفلاج، وظهر فيه هو وأشخاص معه، وقاموا بتصوير أنفسهم في مخالفة لمنع التجول. فيما ضبطت قوة المهمات والواجبات مرافقيه، وعددهم ثلاثة أشخاص.

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