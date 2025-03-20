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متحدية "كورونا".. غينيا تُجري استفتاء قد يُبقي رئيسها بالسلطة

التصويت سيتم بمشاركة 5 ملايين ناخب مسجلين في الاقتراع

تتحدى غينيا تفشي وباء كورونا، لإجراء استفتاء مثير للجدل، الأحد المقبل، قد تكون نتيجته إطالة أمد بقاء رئيس البلاد في سدة الحكم.

وسيشارك نحو خمسة ملايين ناخب مسجلين في الاقتراع، الذي يشمل أيضًا اختيار أربعة عشر عضوًا في الجمعية الوطنية.

وقد يحظى الرئيس ألفا كوندي، الذي تنتهي فترة ولايته الثانية والأخيرة في ديسمبر المقبل، بفرصة للبقاء في الرئاسة لفترتيْ ولاية أخريين، مدة كل واحدة منهما سبع سنوات.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، حثت بعض جماعات المجتمع المدني السلطات على تأجيل الاستفتاء حتى انتهاء تفشي فيروس كورونا؛ حيث سجلت غينيا حالتيْ إصابة بالمرض، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للأمن الصحي.

وذكر الحزب الحاكم أن الحالتين لا يمكن أن تَمنعا باقي البلاد من الاقتراع، وفي هذا الصدد قال أحمدو دامارو كامارا الناطق باسم الحزب: إن "الانتخابات لن تنشر الفيروس".

وكانت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" -تحالفٌ مُعارض يشمل أحزاب معارضة وجماعات مجتمع مدني- التي نظّمت تظاهرات ضد الاستفتاء، قد دعت لتظاهرات أخرى يومي السبت والأحد ضد الانتخابات.

وقالت الجبهة في بيان: "الأمر بيد الحكومة كي تتخذ كل الإجراءات الصحية العملية ضد فيروس كورونا.. الأمر ليس بيد كيان اجتماعي (مثل كياننا)".

جدير بالذكر أن أكثر من 36 شخصًا لقوا حتفهم في مظاهرات ضد الاستفتاء منذ أكتوبر الماضي، إضافة إلى أحد عناصر الشرطة.

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متحدية "كورونا".. غينيا تُجري استفتاء قد يُبقي رئيسها بالسلطة
سبق

تتحدى غينيا تفشي وباء كورونا، لإجراء استفتاء مثير للجدل، الأحد المقبل، قد تكون نتيجته إطالة أمد بقاء رئيس البلاد في سدة الحكم.

وسيشارك نحو خمسة ملايين ناخب مسجلين في الاقتراع، الذي يشمل أيضًا اختيار أربعة عشر عضوًا في الجمعية الوطنية.

وقد يحظى الرئيس ألفا كوندي، الذي تنتهي فترة ولايته الثانية والأخيرة في ديسمبر المقبل، بفرصة للبقاء في الرئاسة لفترتيْ ولاية أخريين، مدة كل واحدة منهما سبع سنوات.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، حثت بعض جماعات المجتمع المدني السلطات على تأجيل الاستفتاء حتى انتهاء تفشي فيروس كورونا؛ حيث سجلت غينيا حالتيْ إصابة بالمرض، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للأمن الصحي.

وذكر الحزب الحاكم أن الحالتين لا يمكن أن تَمنعا باقي البلاد من الاقتراع، وفي هذا الصدد قال أحمدو دامارو كامارا الناطق باسم الحزب: إن "الانتخابات لن تنشر الفيروس".

وكانت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" -تحالفٌ مُعارض يشمل أحزاب معارضة وجماعات مجتمع مدني- التي نظّمت تظاهرات ضد الاستفتاء، قد دعت لتظاهرات أخرى يومي السبت والأحد ضد الانتخابات.

وقالت الجبهة في بيان: "الأمر بيد الحكومة كي تتخذ كل الإجراءات الصحية العملية ضد فيروس كورونا.. الأمر ليس بيد كيان اجتماعي (مثل كياننا)".

جدير بالذكر أن أكثر من 36 شخصًا لقوا حتفهم في مظاهرات ضد الاستفتاء منذ أكتوبر الماضي، إضافة إلى أحد عناصر الشرطة.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
05:58 PM

متحدية "كورونا".. غينيا تُجري استفتاء قد يُبقي رئيسها بالسلطة

التصويت سيتم بمشاركة 5 ملايين ناخب مسجلين في الاقتراع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتحدى غينيا تفشي وباء كورونا، لإجراء استفتاء مثير للجدل، الأحد المقبل، قد تكون نتيجته إطالة أمد بقاء رئيس البلاد في سدة الحكم.

وسيشارك نحو خمسة ملايين ناخب مسجلين في الاقتراع، الذي يشمل أيضًا اختيار أربعة عشر عضوًا في الجمعية الوطنية.

وقد يحظى الرئيس ألفا كوندي، الذي تنتهي فترة ولايته الثانية والأخيرة في ديسمبر المقبل، بفرصة للبقاء في الرئاسة لفترتيْ ولاية أخريين، مدة كل واحدة منهما سبع سنوات.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، حثت بعض جماعات المجتمع المدني السلطات على تأجيل الاستفتاء حتى انتهاء تفشي فيروس كورونا؛ حيث سجلت غينيا حالتيْ إصابة بالمرض، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للأمن الصحي.

وذكر الحزب الحاكم أن الحالتين لا يمكن أن تَمنعا باقي البلاد من الاقتراع، وفي هذا الصدد قال أحمدو دامارو كامارا الناطق باسم الحزب: إن "الانتخابات لن تنشر الفيروس".

وكانت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" -تحالفٌ مُعارض يشمل أحزاب معارضة وجماعات مجتمع مدني- التي نظّمت تظاهرات ضد الاستفتاء، قد دعت لتظاهرات أخرى يومي السبت والأحد ضد الانتخابات.

وقالت الجبهة في بيان: "الأمر بيد الحكومة كي تتخذ كل الإجراءات الصحية العملية ضد فيروس كورونا.. الأمر ليس بيد كيان اجتماعي (مثل كياننا)".

جدير بالذكر أن أكثر من 36 شخصًا لقوا حتفهم في مظاهرات ضد الاستفتاء منذ أكتوبر الماضي، إضافة إلى أحد عناصر الشرطة.

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