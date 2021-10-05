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"إياتا": تكلفة تحول صناعة الطيران إلى مستوى صفر من انبعاثات كربون تبلغ تريليوني دولار

قالت: شركات الطيران بحاجة إلى مساعدة من شركاء مثل المطارات وصانعي المحركات

أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أنه يستهدف وصول انبعاثات الكربون في قطاع الطيرن عند مستوى صفر بالمئة بحلول 2050.

وصرح رئيس الاتحاد "ويلي والش" على هامش الاجتماع السنوي له أمس، بأن الصناعة سوف تحتاج للمساعدة لتحمل التكلفة المقدرة بتريليوني دولار للتخلص من انبعاثات الكربون.

وأضاف في التصريحات التي نقلتها وكالة "بلومبرج": "بالنسبة لقطاع الطيران، يمثل صافي انبعاثات الكربون عند نطاق الصفر التزامًا جريئًا لكنه ضروري".

وتتعرض شركات الطيران لضغوط لإحراز تقدم سريع نحو خفض الانبعاثات على الرغم من أن التكنولوجيا المتقدمة مثل الطائرات التي تعمل بالهيدروجين لا تزال بعيدة.

ومع ذلك التزمت بعض شركات النقل الجوي بالتحرك بسرعة أكبر، لكن البدائل محدودة، إذ إن ما يسمى بوقود الطيران المستدام باهظ الثمن ولا يزال نادرًا.

وقالت "إياتا" إن شركات الطيران بحاجة إلى مساعدة من شركاء مثل المطارات وصانعي المحركات في تحقيق أهدافهم، وإن صانعي الطائرات على وجه الخصوص بحاجة إلى تبني تغيير جذري، لا سيما مع توقعات الصناعة بمواصلة خسارة الأموال في العام المقبل.

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"إياتا": تكلفة تحول صناعة الطيران إلى مستوى صفر من انبعاثات كربون تبلغ تريليوني دولار
سبق

أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أنه يستهدف وصول انبعاثات الكربون في قطاع الطيرن عند مستوى صفر بالمئة بحلول 2050.

وصرح رئيس الاتحاد "ويلي والش" على هامش الاجتماع السنوي له أمس، بأن الصناعة سوف تحتاج للمساعدة لتحمل التكلفة المقدرة بتريليوني دولار للتخلص من انبعاثات الكربون.

وأضاف في التصريحات التي نقلتها وكالة "بلومبرج": "بالنسبة لقطاع الطيران، يمثل صافي انبعاثات الكربون عند نطاق الصفر التزامًا جريئًا لكنه ضروري".

وتتعرض شركات الطيران لضغوط لإحراز تقدم سريع نحو خفض الانبعاثات على الرغم من أن التكنولوجيا المتقدمة مثل الطائرات التي تعمل بالهيدروجين لا تزال بعيدة.

ومع ذلك التزمت بعض شركات النقل الجوي بالتحرك بسرعة أكبر، لكن البدائل محدودة، إذ إن ما يسمى بوقود الطيران المستدام باهظ الثمن ولا يزال نادرًا.

وقالت "إياتا" إن شركات الطيران بحاجة إلى مساعدة من شركاء مثل المطارات وصانعي المحركات في تحقيق أهدافهم، وإن صانعي الطائرات على وجه الخصوص بحاجة إلى تبني تغيير جذري، لا سيما مع توقعات الصناعة بمواصلة خسارة الأموال في العام المقبل.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
02:33 PM

"إياتا": تكلفة تحول صناعة الطيران إلى مستوى صفر من انبعاثات كربون تبلغ تريليوني دولار

قالت: شركات الطيران بحاجة إلى مساعدة من شركاء مثل المطارات وصانعي المحركات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أنه يستهدف وصول انبعاثات الكربون في قطاع الطيرن عند مستوى صفر بالمئة بحلول 2050.

وصرح رئيس الاتحاد "ويلي والش" على هامش الاجتماع السنوي له أمس، بأن الصناعة سوف تحتاج للمساعدة لتحمل التكلفة المقدرة بتريليوني دولار للتخلص من انبعاثات الكربون.

وأضاف في التصريحات التي نقلتها وكالة "بلومبرج": "بالنسبة لقطاع الطيران، يمثل صافي انبعاثات الكربون عند نطاق الصفر التزامًا جريئًا لكنه ضروري".

وتتعرض شركات الطيران لضغوط لإحراز تقدم سريع نحو خفض الانبعاثات على الرغم من أن التكنولوجيا المتقدمة مثل الطائرات التي تعمل بالهيدروجين لا تزال بعيدة.

ومع ذلك التزمت بعض شركات النقل الجوي بالتحرك بسرعة أكبر، لكن البدائل محدودة، إذ إن ما يسمى بوقود الطيران المستدام باهظ الثمن ولا يزال نادرًا.

وقالت "إياتا" إن شركات الطيران بحاجة إلى مساعدة من شركاء مثل المطارات وصانعي المحركات في تحقيق أهدافهم، وإن صانعي الطائرات على وجه الخصوص بحاجة إلى تبني تغيير جذري، لا سيما مع توقعات الصناعة بمواصلة خسارة الأموال في العام المقبل.

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