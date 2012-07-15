"وقت اللياقة" تقدم التعازي والمواساة لأسرة المدرب المغربي يوسف موج

قال إن الفقيد كان مثالاً في الأخلاق والانضباط والأمانة والإخلاص في العمل

قدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة لجام المالك والمشغل لوقت اللياقة، أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة يوسف موج مدرب الحديد بمركز الدائري الغربي بالرياض ( مغربي الجنسية) والذي وافته المنية يوم أمس الأحد.

وقال رئيس مجلس الإدارة إن الفقيد كان مثالاً يُحتذى به في الأخلاق العالية والانضباط والأمانة والإخلاص في العمل، كما كان- رحمه الله - محبوبًا بين كل زملائه في العمل، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.