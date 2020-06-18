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السفارة المصرية بالرياض لـ"سبق": لم نتلق أي قرارات رسمية بشأن رسوم دخول السعوديين لمصر

للتأكد من المصادر الرسمية

تواصلت "سبق" مع المسؤولين بالسفارة المصرية بالرياض بشأن ما ينشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل حول فرض مصر رسوم تأشيرة الدخول للسائحين من السعودية ودول الخليج وصحة الأوراق المتداولة، وكان الرد بأن السفارة لم تتلق أي قرارات أو بيانات رسمية تفيد بما هو متداول ومنشور في وسائل الإعلام، وأنه حين يصل أي قرار رسمي بهذا الخصوص ستعلنه السفارة فورًا وتقوم بإصدار بيان رسمي موضح فيه كل الأمور المعنية.

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السفارة المصرية بالرياض لـ"سبق": لم نتلق أي قرارات رسمية بشأن رسوم دخول السعوديين لمصر
سبق

تواصلت "سبق" مع المسؤولين بالسفارة المصرية بالرياض بشأن ما ينشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل حول فرض مصر رسوم تأشيرة الدخول للسائحين من السعودية ودول الخليج وصحة الأوراق المتداولة، وكان الرد بأن السفارة لم تتلق أي قرارات أو بيانات رسمية تفيد بما هو متداول ومنشور في وسائل الإعلام، وأنه حين يصل أي قرار رسمي بهذا الخصوص ستعلنه السفارة فورًا وتقوم بإصدار بيان رسمي موضح فيه كل الأمور المعنية.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
06:09 PM
اخر تعديل
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
07:10 PM

السفارة المصرية بالرياض لـ"سبق": لم نتلق أي قرارات رسمية بشأن رسوم دخول السعوديين لمصر

للتأكد من المصادر الرسمية

A A A
خالد خليل - الرياض
3
2,914

تواصلت "سبق" مع المسؤولين بالسفارة المصرية بالرياض بشأن ما ينشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل حول فرض مصر رسوم تأشيرة الدخول للسائحين من السعودية ودول الخليج وصحة الأوراق المتداولة، وكان الرد بأن السفارة لم تتلق أي قرارات أو بيانات رسمية تفيد بما هو متداول ومنشور في وسائل الإعلام، وأنه حين يصل أي قرار رسمي بهذا الخصوص ستعلنه السفارة فورًا وتقوم بإصدار بيان رسمي موضح فيه كل الأمور المعنية.

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